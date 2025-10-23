Bihar Election 2025 : बिहार चुनाव में मतदाता जागरूकता को मिली नई उड़ान, 'चिरैया' बनी शुभंकर

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी बीच निर्वाचन विभाग ने एक अनोखा कदम उठाया है। राज्य स्तरीय शुभंकर (मैस्कॉट) प्रतियोगिता के परिणामस्वरूप 'चिरैया' को बिहार का आधिकारिक शुभंकर चुना गया।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) विनोद सिंह गुंजियाल ने इसका औपचारिक अनावरण किया। यह चिरैया न केवल लोकतंत्र की उड़ान का प्रतीक बनेगी, बल्कि युवा, महिलाओं और प्रथम बार मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करेगी। अनावरण कार्यक्रम सरदार पटेल मार्ग स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में आयोजित हुआ।

इस दौरान चिरैया की छवि को बड़े स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया, जो एक छोटे पक्षी के रूप में डिजाइन की गई है, जो हर सुबह नई ऊर्जा के साथ उड़ान भरती दिखाई दे रही है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी गुंजियाल ने अनावरण के बाद संबोधित करते हुए कहा, "जिस प्रकार एक चिरैया हर सुबह नई ऊर्जा और आशा लेकर उड़ान भरती है, उसी प्रकार यह शुभंकर हर मतदाता को मतदान के लिए प्रेरित करेगी। चिरैया लोगों को यह याद दिलाएगी कि मतदान केवल अधिकार नहीं, बल्कि लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने का कर्तव्य भी है। यह हमें याद दिलाती है कि हर मतदाता की भागीदारी लोकतंत्र की सबसे सुंदर उड़ान है।"

उन्होंने बताया कि यह शुभंकर सभी 38 जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के माध्यम से प्रचारित-प्रसारित किया जाएगा। सोशल मीडिया, पोस्टर, बैनर, रैलियां और स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता अभियान के जरिए इसे जनता तक पहुंचाया जाएगा। यह शुभंकर प्रतियोगिता अगस्त 2025 में शुरू हुई थी, जिसमें पूरे बिहार से कलाकारों, छात्रों और डिजाइनरों ने भाग लिया।

नालंदा जिले के राहुल कुमार द्वारा डिजाइन की गई 'छोटी चिरैया' को पहला पुरस्कार मिला। राहुल की कृति को सरलता, सांस्कृतिक जुड़ाव और प्रेरणादायक संदेश के लिए चुना गया। बिहार में चिरैया को स्वतंत्रता और आशा का प्रतीक माना जाता है, जो बिहार की ग्रामीण संस्कृति से जुड़ी है।

इससे पहले राज्य में मतदाता जागरूकता के लिए 'मतराज' जैसे अन्य शुभंकर भी चुने गए थे, लेकिन चिरैया विशेष रूप से युवाओं को आकर्षित करने वाली साबित हो रही है।

अनावरण समारोह के अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अमित पाण्डेय, प्रशांत कुमार सीएचआई, संयुक्त सचिव माधव कुमार सिंह, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मिथिलेश कुमार साहू, अशोक प्रियदर्शी, मनोज कुमार सिंह, रत्नांबर निलय, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज कुमार, विजय कुमार, अवर निर्वाचन पदाधिकारी कपिल शर्मा, प्रियदर्शी पाल, अवर सचिव प्रमोद कुमार, उदय कुमार, जनसंपर्क पदाधिकारी रंजीत कुमार रंजन सहित निर्वाचन विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

भारत निर्वाचन आयोग ने 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की है, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी।