Bihar Election 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने किया स्वागत

गयाजी: चुनाव आयोग ने सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने चुनाव की तारीखों के ऐलान का स्वागत किया है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि बिहार की प्रगति के लिए लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान दें।

बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि एसआईआर से बिहार चुनाव में काफी फायदा होने वाला है। मतदाता सूची में ऐसे लोग शामिल थे, जो मर चुके थे, फिर भी वोटर लिस्ट में उनका नाम चल रहा था। मैं इसके लिए चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूं।

उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरह से एसआईआर किया गया है, अब इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए। इससे चुनाव के दौरान सही मतदाता वोट डाल सकेंगे।

उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों की मांग थी कि दो ही चरणों में विधानसभा चुनाव कराया जाए। चुनाव आयोग ने सभी की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए दो चरणों में चुनाव कराने का फैसला लिया।

डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जनता प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामों से खुश है। इसीलिए वह एनडीए सरकार के साथ है।

मतदाताओं को मतदान के समय फोन ले जाने की रोक पर मंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग का अच्छा कदम है। चुनाव आयोग जो भी निर्णय लेता है, वह सही होता है। मतदान के दौरान किसी को फोन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चुनाव के दौरान हर व्यक्ति की इच्छा से चलना संभव नहीं है।

ईवीएम में उम्मीदवार की रंगीन तस्वीर पर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने आधुनिक युग को देखते हुए कदम उठाया है। बिहार के सभी मतदाताओं से अपील करेंगे कि लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाएं और शत प्रतिशत मतदान करें।