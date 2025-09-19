प्रान्तीय

Bihar Congress Meeting : पटना में बिहार कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक

Sep 19, 2025, 02:07 AM
पटना: बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार को राजधानी पटना स्थित सदाकत आश्रम में राज्य चुनाव समिति की अहम बैठक आयोजित की।

बैठक का उद्देश्य आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तय करना और संभावित उम्मीदवारों के नामों पर विचार करना था।

इस बैठक में स्वतंत्र सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की उपस्थिति ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। लंबे समय से कांग्रेस से जुड़ाव रखने वाले पप्पू यादव अक्सर पार्टी में उपेक्षा की शिकायत करते आए हैं, लेकिन इस बार उन्हें वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठाकर अहम भूमिका दी गई, जिससे संकेत मिल रहा है कि कांग्रेस उन्हें राज्य की रणनीति में बड़ी भूमिका देने जा रही है।

बैठक में बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह, बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। साथ ही पार्टी के सांसद, विधायक, विधान पार्षद, प्रदेश सचिव और फ्रंटल संगठनों के प्रमुख भी शामिल हुए।

कुल 39 सदस्यीय राज्य चुनाव समिति ने उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया और चुनावी रोडमैप पर विस्तार से चर्चा की।

पप्पू यादव की सक्रिय मौजूदगी और कांग्रेस मंच पर उनकी स्वीकार्यता यह संकेत देती है कि पार्टी आगामी चुनावों में उन्हें संगठित भूमिका दे सकती है।

इस बैठक के बाद कांग्रेस अब 19 सितंबर को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में अपने पहले चरण के उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दे सकती है।

सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस हाईकमान ने राज्य नेताओं को लोकप्रियता, सामाजिक समीकरण और जीत की संभावना जैसे पहलुओं को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है।

इस बीच, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी 24 सितंबर को पटना में आयोजित की जाएगी, जो पार्टी के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि पहली बार सीडब्ल्यूसी की बैठक बिहार में होगी।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य शीर्ष नेता शामिल होंगे। बैठक के एजेंडे में 'वोट चोरी' मतदाता सूची में गड़बड़ी और विशेष पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) पर चर्चा हो सकती है।

 

 

