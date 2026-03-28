Bihar Child Murder : बिहार के औरंगाबाद में तीन बच्चों की हत्या के आरोपी ने किया सुसाइड का प्रयास

पटना: पुलिस ने बताया कि बिहार के औरंगाबाद जिले में शुक्रवार को एक ही परिवार के तीन बच्चों की उनके चाचा ने कथित तौर पर बेरहमी से हत्या कर दी।

पुलिस के अनुसार, यह घटना शुक्रवार को हसपुरा थाना क्षेत्र के खुथातान गांव में घटी। आरोपी की पहचान अमंत पाल के रूप में हुई है। आरोपी ने घर में घुसकर अपने दो भतीजों और भतीजी पर हमला किया। उसने कथित तौर पर धारदार हथियार से पीड़ितों का गला काट दिया।

मृतकों की पहचान 10 वर्षीय अनीश कुमार, 7 वर्षीय आयुष कुमार और 5 वर्षीय अनुष्का कुमारी के रूप में हुई है, ये सभी गुड्डू पाल के बच्चे थे।

इस घटना की क्रूरता ने पूरे क्षेत्र में सदमे की लहर फैला दी है, जिससे ग्रामीण भयभीत और अविश्वास में डूबे हुए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी शुक्रवार तड़के करीब 11 बजे घर आया, दरवाजा खटखटाया और अंदर घुसने के बाद कथित तौर पर लाउडस्पीकर चालू करके हमला किया।

बच्चे दहशत में चीखने लगे, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।

घटना के बाद आरोपी ने आत्महत्या का भी प्रयास किया। उसने अपना गला काट लिया। उसे पहले औरंगाबाद के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि प्रथम दृष्टया आरोपी इस अपराध के लिए जिम्मेदार प्रतीत होता है। मामला दर्ज कर लिया गया है और हत्या के पीछे के सटीक मकसद का पता लगाने के लिए जांच जारी है।

इस घटना से इलाके में शोक और दहशत का माहौल छा गया है, जहां तीन मासूम बच्चों की दुखद मौत से परिवार वाले सदमे में हैं।

औरंगाबाद से इस भयावह घटना का विवरण देते हुए दाउदनगर एसडीपीओ अशोक कुमार दास ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि हसनपुर पुलिस स्टेशन की टीमें उनके साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं और जांच शुरू की।

अधिकारी ने यह भी बताया कि मृतकों के पिता गुड्डू पाल एक ट्रेन के डिब्बे में रसोइया का काम करते हैं।

--आईएएनएस