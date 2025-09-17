Bihar Assembly Elections : गृह मंत्री शाह बिहार दौरे पर जीत की रणनीतियों पर करेंगे चर्चा: सम्राट चौधरी

पटना: बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए राज्‍य में सियासी हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के बाद गृह मंत्री अमित शाह वहां जाने वाले हैं। इसी क्रम में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि गृह मंत्री राज्य में एनडीए को जिताने की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे।

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के ब्लॉक और जिला अध्यक्षों सहित संगठनात्मक नेताओं से मिलेंगे।

उन्‍होंने घुसपैठियों पर प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर कहा कि लाल प्रसाद यादव ने 1992 में और ममता बनर्जी ने 2005 में कहा था कि देश से घुसपैठियों को निकालना है और जो भारत का नागरिक नहीं है, वह मतदाता कैसे हो सकता है?

इसके अलावा, सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने आईएएनएस से खास बातचीत में कहा कि भारत सरकार भंडारण विभाग के माध्यम से सभी पैक्‍सों (प्राथमिक कृषि ऋण समितियों) को कंप्यूटरीकृत और पारदर्शी बनाने का काम कर रही है। सभी पैक्‍सों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने से देशभर में हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी। इस दिशा में 290 पैक्‍सों का चयन हो चुका है, जिनमें से 50 को मंजूरी मिल चुकी है और काम शुरू हो चुका है। इसे चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

उन्‍होंने कहा कि गोडाउन योजना के तहत सरकार द्वारा एक हजार, 500 और 200 मेट्रिक टन के गोदाम की स्वीकृति दी गई है। इससे पैक्स के माध्यम से अनाज रखने में सुविधा होगी। बिहार राज्य सब्जी उत्पादन और परिष्करण के तहत मुजफ्फरपुर जिले के बांद्रा, मीनापुर, कुढनी, मुसहरी, और पारु में पांच जगहों पर एक करोड़ से अधिक राशि से कोल्ड स्टोरेज गोदाम का निर्माण कराया जा रहा है। इससे बिहार में अधिक सब्जी उत्पादन होता है और जो बर्बाद होता था वह नहीं होगा। किसान अपनी जरूरत के हिसाब से बेचेंगे, बाकी कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे। इसमें बांद्रा में अभी पैसा आवंटन किया जा रहा है, बाकी प्रखंडों में काम शुरू है। दो महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। इससे सब्जी उत्पादक किसानों को काफी लाभ मिलेगा।