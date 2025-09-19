Amit Shah Statement :घुसपैठियों के हक की लड़ाई लड़ रहा विपक्ष : शांभवी चौधरी

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडी अलायंस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यदि बिहार में इंडी गठबंधन की सरकार बन गई, तो राज्य में बड़े पैमाने पर घुसपैठियों का प्रवाह बढ़ जाएगा। उनके बयान का समर्थन करते हुए लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि वे सही कह रहे हैं। इंडी अलायंस घुसपैठियों के हक की लड़ाई लड़ रही है। उन्हें अपने लोगों की परवाह नहीं है।

आईएएनएस से बातचीत में शांभवी चौधरी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने जो बातें कही हैं, वे सारी सत्य हैं। इंडी अलायंस एसआईआर को लेकर जनता में सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रही है। जबकि, एसआईआर को भारत के नागरिकों के मतदान अधिकार और लोकतंत्र में उनकी भागीदारी को मजबूत करने के लिए किया गया।

उन्होंने कहा कि एसआईआर के खिलाफ जिस प्रकार से इंडी अलायंस ने विरोध जताया, इससे साफ है कि विपक्ष घुसपैठियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है और उनके हितों की बात कर रहा है।

उन्होंने कहा कि ये लोग घुसपैठियों के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि हमें अपने नागरिकों के अधिकारों और बिहार की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए।

राजद नेता तेजस्वी यादव की अधिकार यात्रा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वे जितनी भी यात्राएं कर लें, बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि बिहार में इंडी अलायंस की सरकार नहीं बनेगी।

उन्होंने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे कलम बांट नहीं रहे, बल्कि फेंक रहे हैं। इससे पता चलता है कि वे शिक्षा को कितना महत्व देते हैं। हम तो कलम को मां सरस्वती का प्रतीक मानकर पूजा करते हैं।

उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की यात्राएं सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित हैं। वे जिस उद्देश्य से यात्रा पर निकले हैं, वह फेल हो जाएगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि गठबंधन वाले मुख्यमंत्री का चेहरा तक घोषित नहीं करते। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है।

लोजपा (रामविलास) सांसद ने दावा किया कि बिहार की जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए के साथ है और केवल एनडीए ही बिहार में नागरिकों के अधिकारों की बात करती है।