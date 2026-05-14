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आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत चार दिवसीय दौरे पर असम पहुंचे

गुवाहाटी में आरएसएस प्रशिक्षण शिविर में लेंगे हिस्सा, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 असम
May 14, 2026, 10:09 AM
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत चार दिवसीय दौरे पर असम पहुंचे

गुवाहाटी: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत बुधवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच असम के होजाई जिले पहुंचे।

उनका काफिला होजाई स्थित गीता आश्रम पहुंचा, जहां आरएसएस प्रमुख अगले चार दिनों तक रुकेंगे।

पुलिस प्रशासन ने भागवत के दौरे को देखते हुए आश्रम और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। कई स्तर की सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं।

आरएसएस प्रमुख के आगमन पर क्षेत्र में काफी हलचल देखी गई और वरिष्ठ आरएसएस नेता तथा स्थानीय कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए मौजूद रहे।

जानकारी के अनुसार, भागवत राज्य में आयोजित ‘कार्यकर्ता विकास वर्ग (द्वितीय वर्ष)’ प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेंगे। यह शिविर संगठन के कैडर विकास और नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा है।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम गुवाहाटी में निर्धारित स्थान पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से स्वयंसेवक शामिल होंगे।

तीन दिवसीय इस कार्यक्रम में आरएसएस के वरिष्ठ नेता और प्रचारक भी सत्रों में भाग लेंगे।

अपने प्रवास के दौरान वे असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के वरिष्ठ संघ पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे।

‘कार्यकर्ता विकास वर्ग’ को आरएसएस का एक महत्वपूर्ण आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम माना जाता है, जिसका उद्देश्य सदस्यों के नेतृत्व कौशल, वैचारिक प्रशिक्षण और संगठनात्मक क्षमता को बढ़ाना है।

इसका द्वितीय वर्ष का शिविर उन स्वयंसेवकों के लिए होता है जिन्होंने पहले चरण का प्रशिक्षण पूरा कर लिया होता है।

गुवाहाटी में भागवत के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और प्रशासन कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए आयोजकों के साथ समन्वय कर रहा है।

यह दौरा 15 मई को प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त होने के बाद संपन्न होगा।

--आईएएनएस

 

 

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