Rahul Gandhi Assam Visit : राहुल गांधी 17 अक्टूबर को गायक जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देने जाएंगे असम

राहुल गांधी असम में जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देंगे, सोनापुर में परिवार से करेंगे मुलाकात
Oct 16, 2025, 03:55 AM
राहुल गांधी 17 अक्टूबर को गायक जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देने जाएंगे असम

गुवाहाटी: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 17 अक्टूबर को प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देने के लिए असम जाएंगे। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) के अनुसार, राहुल गांधी गुवाहाटी पहुंचेंगे और शहर के बाहरी इलाके सोनापुर जाएंगे। सोनापुर में ही जुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार किया गया था।

कांग्रेस की तरफ से बताया गया कि राहुल गांधी घटनास्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करने और बाद में दिवंगत गायक के आवास पर जाकर शोक संतप्त परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त कर सकते हैं।

एपीसीसी मीडिया विभाग ने बताया कि कार्यक्रम को गरिमापूर्ण और व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई है।

पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा असम भर के लोगों के जुबीन गर्ग के प्रति गहरे सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाती है। इस बीच कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने बक्सा जिला जेल के बाहर हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि लोगों से शांति बनाए रखने और कानून प्रवर्तन में खामियों की ओर ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

गोगोई ने कहा कि असम के लोग दिवंगत गायक जुबीन गर्ग के लिए न्याय की मांग में एकजुट हैं।

उन्होंने कहा, "न्याय केवल कानूनी प्रक्रिया से ही प्राप्त किया जा सकता है। कानून को अपने हाथ में लेने से यह उद्देश्य पूरा नहीं होगा।" उन्होंने नागरिकों से इस संवेदनशील समय में शांत और धैर्य बनाए रखने की अपील की।

उन्होंने पुलिस और गृह विभाग दोनों पर अशांति का अनुमान न लगा पाने का आरोप लगाया। गोगोई ने कहा, "कानून प्रवर्तन तंत्र की जिम्मेदारी थी कि वह स्थिति का आकलन करे और निवारक उपाय करे। उनकी विफलता के कारण ही आज यह घटना हुई है।"

 

 

