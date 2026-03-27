Himanta Biswa Sarma Statement : असम के मुख्यमंत्री ने कहा: '1.5 लाख हेक्टेयर जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई'

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने गुरुवार को कहा कि अगर आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा सत्ता में लौटती है, तो उनकी सरकार अतिक्रमण हटाने के अभियान को तेज करेगी और 5 लाख हेक्टेयर तक की अतिक्रमित जमीन को मुक्त कराएगी।

मंगलदोई में भाजपा उम्मीदवार नीलिमा देवी के लिए प्रचार करते हुए सरमा ने विपक्षी नेताओं पर तीखा हमला करते हुए कहा कि चाहे बदरुद्दीन अजमल हों या गौरव गोगोई, वे असम की जनता के सामने टिक नहीं सकते।

अतिक्रमण के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री ने भविष्य में और भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।

उन्होंने कहा कि हमने लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर अतिक्रमित भूमि को पहले ही खाली करा दिया है। अगर हम फिर से सरकार बनाते हैं, तो हम 5 लाख हेक्टेयर भूमि को मुक्त कराएंगे। जो लोग अवैध रूप से भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करेंगे, उनके खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सरमा ने इस बात पर जोर दिया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राज्य भर में सरकारी भूमि, वन क्षेत्रों और संरक्षित क्षेत्रों पर कथित अतिक्रमणों को लक्षित करते हुए कई निरसन अभियान चलाए हैं।

सरकार ने विशेष रूप से दरांग, नागांव और ऊपरी असम के कुछ हिस्सों जैसे क्षेत्रों में चलाए गए निरसन अभियानों को आदिवासी समुदायों के लिए भूमि पुनः प्राप्त करने और विकास के प्रयासों के रूप में प्रस्तुत किया है।

मुख्यमंत्री ने बार-बार कहा है कि असम के लोगों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए ऐसे उपाय आवश्यक हैं।

साथ ही, इन अभियानों ने राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है, विपक्षी दलों ने कथित मानवीय चिंताओं और परिवारों के विस्थापन को लेकर सरकार की आलोचना की है।

भाजपा के रुख को दोहराते हुए, सरमा ने कहा कि सरकार की कार्रवाई राज्य के हितों और पहचान की रक्षा के उद्देश्य से की गई है।

--आईएएनएस