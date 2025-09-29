प्रान्तीय

Himanta Biswa Sarma Appeal : जुबीन गर्ग की मौत की जांच पर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए : हिमंता बिस्वा सरमा

हिमंत सरमा बोले- जुबीन गर्ग की मौत पर राजनीति न हो
🏷 असम
Sep 29, 2025, 02:26 AM
जुबीन गर्ग की मौत की जांच पर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए : हिमंता बिस्वा सरमा

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को सांस्कृतिक प्रतीक जुबीन गर्ग की असामयिक मृत्यु के मद्देनजर राजनीतिक संयम बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस मामले में व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ऐसे समय में जब राज्य अभी भी शोक से जूझ रहा है।

यहां पत्रकारों से बात करते हुए, मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि गर्ग के निधन से पूरा राज्य भावनात्मक रूप से आहत है और इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का कोई भी प्रयास जख्मों को और गहरा करेगा।

उन्होंने आगे कहा, "ऐसे समय में जब असम के लोग भावनात्मक रूप से आहत हैं, राजनीति में शामिल होना उचित नहीं है। असम में कुछ लोगों द्वारा किसी भी घटना का इस्तेमाल कुछ खास काम करके अपना नाम 'लोकप्रिय' बनाने के अवसर के रूप में करना भी उचित नहीं है।"

मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब 19 सितंबर को सिंगापुर में गर्ग की मृत्यु हुई, जिससे राजनीतिक एवं सामाजिक हलकों से बयानों की झड़ी लग गई है।

असम के सबसे प्रिय गायकों और अभिनेताओं में से एक, गर्ग तीन दशकों से भी अधिक समय से घर-घर में जाने जाते थे।

मुख्यमंत्री सरमा ने इस सप्ताह की शुरुआत में गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से अपना काम करने देने का आग्रह किया।

उन्होंने जोर देकर कहा, "हमारी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि सच्चाई सामने आए। अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो न्याय जरूर होगा। लेकिन इसे राजनीतिक लाभ उठाने का मंच नहीं बनाया जाना चाहिए।"

असम पुलिस की सीआईडी ​​के विशेष पुलिस महानिदेशक एम.पी. गुप्ता की अध्यक्षता वाली एसआईटी, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (मुख्यमंत्री सतर्कता) रोजी कलिता मुख्य जांच अधिकारी हैं, को समयबद्ध जांच करने का काम सौंपा गया है।

राज्य सरकार ने गर्ग की मृत्यु की सही परिस्थितियों का पता लगाने के लिए सिंगापुर के अधिकारियों और उनके परिवार के साथ पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है।

 

 

