Zubeen Garg Death : सीआईडी ​​ने दोनों आरोपियों पर लगाई नई धारा, 6 अन्य से भी होगी पूछताछ

जुबीन गर्ग की मौत की जांच, पत्नी ने उठाए गंभीर सवाल
🏷 असम
Oct 03, 2025, 03:32 AM
जुबीन गर्ग डेथ केस : सीआईडी ​​ने दोनों आरोपियों पर लगाई नई धारा, 6 अन्य से भी होगी पूछताछ

गुवाहाटी: असम के मशहूर गायक जुबीन गर्ग के आकस्मिक निधन ने पूरे देश को झकझोर दिया है। उनकी मौत की जांच चल रही है। इस केस की जांच में असम पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) और क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (सीआईडी) जुटी है।

हाल ही में इस केस में दो लोगों, श्यामकनु महंत और सिद्धार्थ सरमा, को गिरफ्तार किया गया था। सीआईडी ने दोनों पर दो अन्य धाराएं लगाई हैं। इसके साथ ही छह अन्य लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

सीआईडी ​​एवं एसआईटी के विशेष पुलिस महानिदेशक एमपी गुप्ता ने बताया कि गायक जुबीन गर्ग की मौत के केस में सीआईडी ​​ने बीएनएस धारा 61(2)/105/106(1)/103 के तहत केस दर्ज किया है। इस मामले से जुड़े अन्य लोगों को नोटिस जारी कर 6 अक्टूबर को सीआईडी ​​के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है।

एमपी गुप्ता ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "जांच जारी है। हमने दो लोगों श्यामकनु महंत और सिद्धार्थ सरमा को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ जारी है। मामले से जुड़े अन्य लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। इस केस में हमने कुछ नई धाराएं भी जोड़ी हैं। उसके बारे में अभी बता नहीं सकता। हमने नोटिस जारी कर छह अन्य लोगों को 6 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया है। हम उनसे जरूर पूछताछ करेंगे।"

दूसरी तरफ जुबीन गर्ग की पत्नी ने एक इंटरव्यू में उनकी मौत पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जब मैनेजर वहां मौजूद था तो जुबीन की सेहत का ख्याल क्यों नहीं रखा गया। वह पिछले टूर से थक गए थे, फिर भी उन्हें स्कूबा डाइविंग के लिए ले जाया गया।

उनकी पत्नी गरिमा गर्ग ने कहा, "वो दिन में आमतौर पर सोते थे। शायद उन्हें जबरदस्ती ले जाया गया होगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उन्हें दवाइयां दी गई थीं या नहीं। प्रबंधक ने कहा कि जुबीन को पानी के अंदर पहली बार दौरा पड़ा था, जबकि उन्हें दिल से जुड़ी कोई समस्या नहीं थी।"

इसके साथ ही गरिमा ने अपने पति और सिंगर जुबीन की मौत की गहनता से जांच करने की अपील प्रशासन से की है।

 

