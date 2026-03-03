Assam Dol Jatra : असम में वैष्णव धर्म का जीवंत उत्सव डोल जात्रा मनाया गया

प्रान्तीय

Mar 03, 2026, 07:57 AM
गुवाहाटी: असम में मंगलवार को राज्य के सबसे जीवंत वैष्णव धर्म उत्सवों में से एक, डोल जात्रा को रंग, संगीत और भक्तिमय उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए इसके गहन सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि वसंत ऋतु का आगमन डोल जात्रा के उत्सव के साथ होता है, जो भगवान कृष्ण और राधा के शाश्वत प्रेम का प्रतीक है।

उन्होंने बताया कि इस उत्सव के दौरान, कृष्ण और राधा की मूर्तियों को सजे हुए झूलों (स्थानीय भाषा में 'डोल') पर रखा जाता है और भक्तिमय गीतों, पारंपरिक वाद्य यंत्रों और रंगों की आनंदमय बौछार के साथ कस्बों और गांवों में यात्रा निकाली जाती है।

सरमा ने लोगों को इस उत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा, "आपको इस अनूठे उत्सव का अनुभव अवश्य करना चाहिए, जो भक्ति, संस्कृति और सामुदायिक एकता का संगम है।"

डोल जात्रा, जिसे डोल उत्सव भी कहा जाता है, असम के धार्मिक और सांस्कृतिक कैलेंडर में एक विशेष स्थान रखता है और श्रीमंत शंकरदेव द्वारा प्रचारित वैष्णव परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है।

यह उत्सव सत्रों और नामघरों में व्यापक रूप से मनाया जाता है, जहां प्रार्थना, नाम-कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

असम में, डोल जात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान से कहीं अधिक है। यह वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है और सद्भाव, समावेशिता और साझा आनंद को दर्शाता है।

सभी आयु वर्ग के लोग इस उत्सव में भाग लेते हैं, रंग-बिरंगे पाउडर लगाते हैं, भक्ति गीत गाते हैं और एक-दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, जिससे यह सामाजिक एकता का उत्सव बन जाता है।

माजुली, बारपेटा, नागांव और गुवाहाटी सहित राज्य के कई क्षेत्रों में डोल जात्रा के दौरान भारी भीड़ उमड़ती है, जहां पारंपरिक प्रस्तुतियां और अनुष्ठान उत्सव के माहौल को और भी जीवंत बना देते हैं।

स्थानीय प्रशासन और सांस्कृतिक संस्थाएं उत्सवों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था करती हैं।

मुख्यमंत्री का संदेश असम की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और त्योहारों को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयास से मेल खाता है, जो राज्य के भीतर और बाहर से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करते रहते हैं।

भक्ति, रंग और परंपरा के संगम से परिपूर्ण डोल जात्रा असम के सबसे विशिष्ट वसंत ऋतु उत्सवों में से एक है।

--आईएएनएस

 

 

