Assam Congress Defections : असम चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, 100 से अधिक कांग्रेसी एजीपी में शामिल

गुवाहाटी: असम में आगामी चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा सांसद गौरव गोगोई के करीबी सहयोगी समेत 100 से अधिक कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर असम गण परिषद (एजीपी) में शामिल हो गए।

दल बदलने वालों में कालियाबोर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पिंकू कलिता भी शामिल हैं, जिनका यह कदम क्षेत्रीय राजनीति में अहम माना जा रहा है। पिंकू कलिता अपने समर्थकों के साथ एजीपी में शामिल हुए। इस दौरान राज्य के वरिष्ठ नेता और मंत्री केशव महंता भी मौजूद रहे।

केशब महंता ने नए सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि इससे कालियाबोर में पार्टी का जनाधार और मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एजीपी में आना क्षेत्र में बदलते राजनीतिक माहौल का संकेत है।

सूत्रों के मुताबिक, कालियाबोर सीट को कांग्रेस द्वारा अपने सहयोगी रायजोर दल को देने के फैसले से स्थानीय कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। इसी वजह से कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया।

पिंकू कलिता ने कहा कि उन्होंने यह निर्णय कालियाबोर के लोगों के हित में लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व ने जमीनी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भावनाओं को नजरअंदाज किया।

उन्होंने यह भी कहा कि एजीपी, एनडीए का हिस्सा होने के नाते असम के हितों की रक्षा और राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

यह घटनाक्रम कालियाबोर की राजनीति को प्रभावित कर सकता है, जिसे अब तक कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। चुनाव नजदीक आते ही असम में दल-बदल और राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं।

--आईएएनएस