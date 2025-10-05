Zubeen Garg Death Probe : जुबीन गर्ग की मौत की होगी न्यायिक जांच, सीएम ने हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में बनाया आयोग

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार शाम दिवंगत गायक जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा गर्ग से काहिलीपारा स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। उन्होंने गायक जुबीन गर्ग की रहस्यमय मौत की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग के गठन की महत्त्वपूर्ण घोषणा की।

मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए, मुख्यमंत्री सरमा ने स्पष्ट किया कि उनकी यह यात्रा एक व्यक्तिगत मुलाकात थी, न कि आधिकारिक। उन्होंने कहा, "मैं उनका दर्द बांटने आया हूं।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि असम सरकार ने जुबीन गर्ग की मौत से जुड़ी परिस्थितियों की जांच के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सोमित्र सैकिया की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया है।

सरमा ने आगे कहा कि असम में यह पहली बार है कि किसी कार्यरत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ऐसी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इस आयोग को सीआईडी ​​की जांच की निगरानी करने और पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने का अधिकार होगा। आयोग उन सभी लोगों के लिए एक मंच प्रदान करेगा जो मामले से संबंधित जानकारी साझा करना चाहते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि जांच पूरी होने के बाद इसके निष्कर्षों को सार्वजनिक किया जाए।

असम के प्रसिद्ध गायक और सांस्कृतिक आइकन जुबीन गर्ग का 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में निधन हो गया था।

जुबीन गर्ग 52 वर्ष के थे। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में भाग लेने गए जुबीन 18 सितंबर की रात तट पर डाइविंग कर रहे थे, जब सांस लेने में दिक्कत हुई थी। सिंगापुर पुलिस के गोताखोरों ने उन्हें समुद्र से बाहर निकाला था और नजदीकी अस्पताल ले जाया गया था। आईसीयू में गहन उपचार के बावजूद डॉक्टर उन्हें बचा न सके थे।

जुबीन गर्ग असम के जोगीजन गांव से थे। उन्होंने असमिया, हिंदी, बंगाली समेत कई भाषाओं में हजारों गीत गाए।