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Assam Elections 2026 : असम में मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में पहुंचीं महिलाएं, फर्स्ट टाइम वोटर बोले- हमें चाहिए विकास

सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भीड़, युवा और महिलाओं की भागीदारी बढ़ी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 असम
Apr 09, 2026, 03:37 AM
असम में मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में पहुंचीं महिलाएं, फर्स्ट टाइम वोटर बोले- हमें चाहिए विकास

दिसपुर: असम में विधानसभा चुनाव के तहत गुरुवार को मतदान जारी है और सुबह से ही वोटरों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अलग-अलग इलाकों से सामने आए दृश्य लोकतंत्र के इस पर्व की जीवंत तस्वीर पेश कर रहे हैं।

जालुकबारी में पहली बार वोट डालने पहुंचे युवा मतदाता ने कहा, "हम विकास चाहते हैं।" वहीं कामरूप में एक मतदाता ने बताया, "यहां दो उम्मीदवार हैं। एक भाजपा से और एक कांग्रेस से। दोनों ही अच्छे हैं।" एक अन्य मतदाता ने कहा, "हम उसी को वोट देंगे जो अच्छा काम करेगा।"

विश्वनाथ के पावोई एलपी स्कूल में एक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) ने जानकारी दी कि वह सुबह ही मतदान कराने के लिए पहुंचा है। वहीं होजाई में सुबह 5 बजे से ही बड़ी संख्या में मतदाता कतार में लग गए, जिनमें महिलाओं की संख्या भी काफी अधिक है।

सिलचर में राधामाधव बालिका विद्यालय में मतदान से पहले की तैयारियों की झलक देखने को मिली। पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं और महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए।

धीमाजी में वोट डालने के बाद भाजपा उम्मीदवार रानोझ पेगू ने कहा, "आज का दिन बहुत पवित्र है। खराब मौसम होने के बावजूद लोग वोट डालने आए हैं। मैंने भी अपना वोट डाल दिया है। मैं सभी से अपील करता हूं कि वे अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करें।"

डिब्रूगढ़ में एक प्रथम बार मतदाता ने कहा, "यह मेरा पहला विधानसभा चुनाव है, वोट डालकर बहुत अच्छा लग रहा है।"

नगांव में सांसद प्रद्युत बोर्डोलोई ने वोट डालने के बाद कहा, "मैंने अभी अपना वोट डाला है। जब मैंने दिसपुर से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करने का फैसला किया, तब मैं अपना वोट ट्रांसफर नहीं कर पाया।" उन्होंने मरिकलॉन्ग हाई स्कूल के नॉर्थ सेक्शन स्थित मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला।

असम में मतदान शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में जारी है, जहां हर वर्ग के लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।

--आईएएनएस

 

 

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