Assam Highway Project : कांग्रेस इकोसिस्टम ने असम हाईवे के बारे में फेक न्यूज फैलाई : पीयूष हजारिका

गुवाहाटी: असम के शहरी मामलों के मंत्री पीयूष हजारिका ने बुधवार को कांग्रेस इकोसिस्टम पर राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि झूठे दावे फैलाए जा रहे हैं कि असम में नया बना हाईवे 'एआई-जनरेटेड' है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में, हजारिका ने कहा कि पिछले दो दिनों से कांग्रेस इकोसिस्टम से जुड़े कुछ लोग असम में एक असली हाईवे प्रोजेक्ट को डिजिटली बनाया हुआ दिखाने की कोशिश कर रहे थे।

मंत्री ने आरोप लगाया कि ये दावे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) के तहत उसके सहयोगियों की सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्धियों को कम आंकने की जानबूझकर की गई कोशिश का हिस्सा थे।

हजारिका ने अपने पोस्ट में कहा, "पूरे कांग्रेस इकोसिस्टम में असम के लिए इतनी नफरत है कि उन्होंने दो दिनों तक यह फेक न्यूज फैलाई कि राज्य में एक असली हाईवे एआई से बना था। इकोसिस्टम के हमेशा के ‘फैक्ट-चेकर्स’ ने इस झूठ को बनाए रखने में मदद की।"

उन्होंने आगे कहा कि आरोप अब बेबुनियाद साबित हुए हैं और दावा किया कि आलोचना करने वाले मौजूदा सरकार के तहत राज्य में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर बदलाव के पैमाने को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं।

मंत्री के अनुसार, असम में पिछले कुछ सालों में सड़क और हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी विकास हुआ है, जिससे उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी बेहतर हुई है और पूरे क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। हजारिका ने कहा कि गलत जानकारी वाले कैंपेन के ज़रिए ऐसे प्रोजेक्ट्स को बदनाम करने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी, और कहा कि सरकार डेवलपमेंट की कोशिशों को तेज करने पर फोकस कर रही है।

असम में हाल के महीनों में डेवलपमेंट के दावों पर पॉलिटिकल बहस तेज हो गई है, विरोधी पार्टियों के नेता अक्सर सोशल मीडिया पर गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक-दूसरे की बातों का मुकाबला करते हैं।

राज्य में सत्ताधारी गठबंधन ने बार-बार सड़क बनाने, बेहतर कनेक्टिविटी और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने को मुख्य उपलब्धियों के तौर पर बताया है, जबकि विपक्षी नेताओं ने डेवलपमेंट की रफ्तार और पैमाने के बारे में सरकार के कई दावों पर सवाल उठाए हैं।

हजारिका की ताजा बातों ने असम में डेवलपमेंट की बातों पर सत्ताधारी गठबंधन और विपक्षी पार्टियों के बीच चल रही पॉलिटिकल बहस को और बढ़ा दिया है।

--आईएएनएस