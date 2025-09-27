Pawan Kalyan Health : आंध्र प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने पवन कल्याण के जल्द स्वस्थ होने की कामना की

अमरावती: आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस. अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।

पवन कल्याण पिछले चार दिनों से वायरल बुखार से पीड़ित हैं।

राज्यपाल ने एक्स पर लिखा, "मैं गंभीर वायरल बुखार से पीड़ित उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण गरु के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।"

जन सेना पार्टी के नेता ने राज्यपाल को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया।

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी अपनी शुभकामनाएं पोस्ट कीं। नायडू ने लिखा, "उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ईश्वर करे कि वे स्वस्थ होकर आंध्र प्रदेश के लोगों की सेवा करते रहें।"

पवन कल्याण ने अपने जवाब में मुख्यमंत्री को शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया।

मानव संसाधन विकास मंत्री नारा लोकेश ने भी पवन कल्याण के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

लोकेश ने पोस्ट किया, "ईश्वर करें कि वह शीघ्र ही शक्ति और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करें, ताकि आंध्र प्रदेश के प्रति अपनी सेवा से हमें प्रेरणा मिलती रहे।"

जन सेना पार्टी के नेता का चार दिनों से मंगलागिरी में इलाज चल रहा है लेकिन बुखार कम नहीं हुई है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उन्हें अत्यधिक खांसी के कारण बेचैनी हो रही है। डॉक्टरों की सलाह के अनुसार हैदराबाद में उनकी चिकित्सा जांच की जा रही है।

पवन कल्याण रविवार को हैदराबाद में अपनी फिल्म के प्री-रिलीज कार्यक्रम में बारिश के कारण भीगने के बाद बीमार पड़ गए।

पवन कल्याण की टीम के अनुसार, उन्हें उसी दिन से बुखार है। अगले दिन उन्होंने आंध्र प्रदेश विधानसभा सत्र में भाग लिया, जिससे उनकी हालत और बिगड़ गई।

डॉक्टरों द्वारा आराम करने की सलाह दिए जाने के बाद से वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आधिकारिक बैठकें और अपने राजनीतिक कार्य कर रहे हैं।