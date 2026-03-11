Andhra Pradesh LPG : 'एलपीजी की कोई कमी नहीं , आंध्र प्रदेश के मंत्री

अमरावती: आंध्र प्रदेश के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री नादेंदला मनोहर ने मंगलवार को कहा कि राज्य में एलपीजी की कोई कमी नहीं है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।

उन्होंने एक बयान में कहा कि घरेलू और कमर्शियल जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी गैस रिजर्व हैं और अभी कोई दिक्कत नहीं है।

उन्होंने निर्देश दिया कि इस जरूरी समय में एलपीजी को गैर-कानूनी तरीके से ब्लैक मार्केट में जाने से रोकने के लिए ज़िलेवार कदम उठाए जाएं और संबंधित ज़िलों के जॉइंट कलेक्टर इस पर खास ध्यान दें।

मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के संदर्भ में, मनोहर ने मंगलवार को टॉप अधिकारियों के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य में गैस सप्लाई का रिव्यू किया। उन्होंने राज्य में अभी मौजूद गैस रिजर्व के बारे में पूछा।

उन्होंने कहा, ''हम यह पक्का करने के लिए कदम उठा रहे हैं कि घरेलू जरूरतों के लिए गैस सप्लाई में कोई दिक्कत न हो। अगर जरूरी हुआ, तो हम प्रायोरिटी के हिसाब से कमर्शियल जरूरतों के लिए एलपीजी गैस देने का इंतजाम करेंगे। अभी हम एचपीसी विशाखापत्तनम रिफाइनरी, मैंगलोर से हसन चेरलापल्ली पाइपलाइन, विशाखापत्तनम में एचपीसी, बीपीसी और आईओसी के जरिए राज्य से गैस सप्लाई पर रेगुलर नजर रख रहे हैं।"

मंत्री ने कहा कि अगर रोजाना की जरूरतों में कोई कमी होती है, तो सरकार दूसरा इंतजाम करेगी। उन्होंने कहा, "हम ऐसे कदम उठाएंगे ताकि राज्य के लोगों को परेशानी न हो। सरकारी मशीनरी को इस बारे में पूरी तरह अलर्ट रहना चाहिए।"

उन्होंने अधिकारियों से निगरानी और मॉनिटरिंग पक्का करने को कहा ताकि लोग ब्लैक मार्केट का सहारा न लें।

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अफवाहें फैलाई जाती हैं और अपनी मर्जी से कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा, "हमें समय-समय पर जिले के हिसाब से सप्लाई चेन पर नजर रखनी चाहिए और सप्लाई में किसी भी कमी को तुरंत ठीक करने का इंतज़ाम करना चाहिए। राज्य ऑफिस के सीनियर अधिकारियों को भी गैस सप्लाई पर खास ध्यान देना चाहिए। लोगों को सोशल मीडिया पर चल रही जानकारी से भी डरना नहीं चाहिए।"

