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आंध्र प्रदेश जल्द ही पूरी तरह से डेटा-आधारित शासन की ओर बढ़ेगा

चंद्रबाबू नायडू का बड़ा फैसला, आंध्र प्रदेश बनेगा डेटा-ड्रिवन स्टेट
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 आंध्र प्रदेश
May 14, 2026, 03:42 AM
आंध्र प्रदेश जल्द ही पूरी तरह से डेटा-आधारित शासन की ओर बढ़ेगा

अमरावती: आंध्र प्रदेश जल्द ही पूरी तरह से डेटा-आधारित शासन की ओर बढ़ेगा, मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को कहा।

सचिवालय में आयोजित योजना विभाग की एक समीक्षा बैठक के दौरान, उन्होंने कहा कि राज्य जल्द ही पूरी तरह से डेटा-आधारित शासन की ओर बढ़ेगा, जिसमें सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का अनुमान लगाने के लिए केवल पारंपरिक तरीकों पर निर्भर रहने के बजाय, रियल-टाइम निगरानी पर जोर दिया जाएगा।

 

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे एक अधिक मजबूत राज्य अर्थव्यवस्था बनाने के लिए संस्थागत क्षमता को मजबूत करें, और कहा कि 'स्वर्ण आंध्र-2047' के लक्ष्यों को साकार करने के लिए 15 प्रतिशत की वृद्धि हासिल करना जरूरी है।

 

मुख्यमंत्री ने तेज और अधिक सटीक डेटा संग्रह की आवश्यकता पर जोर दिया, और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राज्य स्तर से लेकर मंडल स्तर तक के कर्मचारियों को तीन महीने का व्यवस्थित प्रशिक्षण प्रदान करें।

 

समीक्षा कई प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित थी, जिनमें जीएसडीपी क्षमता निर्माण, एआई-आधारित आर्थिक विश्लेषण, पूरे राज्य में किए जाने वाले प्रमुख सर्वेक्षण, ज़िला और मंडल-स्तरीय अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण, और केपीआई ऑडिटिंग तंत्र और एआई-आधारित आर्थिक विश्लेषण का एकीकरण शामिल था।

 

मुख्यमंत्री ने पाया कि वर्तमान जीएसडीपी अनुमान तिमाही और वार्षिक आधार पर तैयार किए जाते हैं, जिससे आर्थिक स्थितियों के बारे में समय पर जानकारी प्राप्त करने की सरकार की क्षमता सीमित हो जाती है।

 

उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक डेटा पर अत्यधिक निर्भरता अक्सर नीतिगत निर्णयों में देरी का कारण बनती है, और उन्होंने एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया जो राज्य के हर ज़िले और मंडल में, हर महीने आर्थिक विकास पर नजर रख सके।

 

इस बदलाव को समर्थन देने के लिए, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सरकारी कर्मचारियों को जीएसडीपी कार्यप्रणालियों को समझने और तेज, डेटा-समर्थित अनुमान तैयार करने का प्रशिक्षण दें। उन्होंने सभी ज़िलों को कवर करने वाले तीन महीने के क्षमता-निर्माण कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा।

 

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से तीन अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए।

 

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को सूचित किया कि कृषि, औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों के लिए ऐआई-आधारित आर्थिक विश्लेषण प्रणालियां विकसित की जा रही हैं। उन्होंने विभागों को आगे निर्देश दिया कि वे आर्थिक पूर्वानुमान और नीति-निर्माण को मजबूत करने के लिए, वर्तमान में ट्रैक न किए जा रहे संकेतकों की पहचान करें और उन्हें शामिल करें।

 

--आईएएनएस

 

 

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