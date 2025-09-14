Andhra Pradesh Law Order : आंध्र प्रदेश की कानून व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता : चंद्रबाबू नायडू

अमरावती: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को जिला पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्‍होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

सीएमओ कार्यालय के मुताबिक, मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि कानून व्यवस्था उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि शांति निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास की नींव है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने गुटबाजी, नक्सलवाद और उपद्रव के खिलाफ अतीत में उठाए गए अपने कड़े कदमों को याद किया, यहां तक कि जरूरत पड़ने पर अपनी ही पार्टी के नेताओं को भी गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि कड़े फैसलों से रायलसीमा और तेलंगाना में शांति आई, हैदराबाद में निवेश संभव हुआ और 'ब्रांड हैदराबाद' का निर्माण हुआ।

नायडू ने विवेका हत्याकांड और सिंगय्या हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे मामलों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये आपराधिक राजनीति के उदाहरण हैं।

उन्होंने तकनीक आधारित जांच पर जोर दिया और बताया कि कैसे सीसीटीवी साक्ष्य संवेदनशील मामलों में सच्चाई उजागर करने में मददगार साबित हुए। उन्होंने कहा कि तकनीक के बिना झूठा प्रचार शांति भंग कर सकता था। मुख्यमंत्री ने पुलिस से जनता के साथ दोस्ताना व्यवहार करने, लेकिन अपराधियों के प्रति सख्‍ती बरतने और झूठे प्रचार, साइबर अपराध और सोशल मीडिया पर उत्पीड़न के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई करने का आग्रह किया।

उन्होंने प्रतिक्रिया और परिणाम मॉडल पर जोर दिया। घटनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया दें, मौके पर पहुंचे और सबूत इकट्ठा करें, गलत सूचना और नागरिकों के प्रति सहानुभूति के साथ प्रतिक्रिया दें, जांच के जरिए त्वरित परिणाम सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को विरोध प्रदर्शन के नाम पर साजिशों को बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, "विपक्ष दौरे और कार्यक्रम आयोजित कर सकता है, लेकिन गैरकानूनी गतिविधियों की इजाजत नहीं दी जाएगी।"

मुख्यमंत्री ने 2029 में एनडीए की सत्ता में वापसी और 2047 तक भारत के विश्व में नंबर वन बनने का विश्वास व्यक्त किया और कहा कि कानून व्यवस्था विकास की रीढ़ है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके खुद को साबित करने का आग्रह किया।