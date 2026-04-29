Zimbabwe Women Cricket : जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान दौरे के लिए टीम की घोषणा की, नोमवेलो सिबांडा टीम की कप्तानी करेंगी

हरारे: जिम्बाब्वे क्रिकेट ने पाकिस्तान महिला टीम के खिलाफ होने वाली आगामी सीमित ओवरों की सीरीज के लिए नोमवेलो सिबांडा की कप्तानी में 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। टीम में 10 नए चेहरों को शामिल किया गया है।

जिम्बाब्वे की महिला टीम पहली बार पाकिस्तान के दौरे पर आ रही है, इसलिए यह दौरा ऐतिहासिक है। जिम्बाब्वे टीम पाकिस्तान में 3 वनडे में और 3 टी20 सीरीज खेलेगी। वनडे 3, 6 और 9 मई को खेले जाएंगे, जबकि टी20 12, 14 और 15 मई को होंगे। सभी मैच कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में खेले जाएंगे।

नोमवेलो को अनुभवी ऑल-राउंडर प्रेशियस मारेंज का सपोर्ट मिलेगा, जिनकी मौजूदगी से टीम को कम अनुभव वाली टीम को गाइडेंस मिलेगी। ऑल-राउंडर केलिस नधलोवू, जिन्हें पिछले महीने न्यूजीलैंड टूर के दौरान कनकशन हुआ था, पूरी तरह से फिट हैं। उनके साथ उभरते हुए खिलाड़ी बिलव्ड बिजा और एडेल जिमुनु को भी टीम में जगह दी गई है।

इस टूर के लिए जिम्बाब्वे महिला टीम के तकनीकी निदेशक, स्टीव मैंगोंगो, जो जिम्बाब्वे क्रिकेट के विमेंस हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम के इंचार्ज भी हैं, ने कहा कि ये बदलाव सोच-समझकर किए गए और भविष्य के लिए जरूरी भी थे।

मैंगोंगो ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "जिम्बाब्वे ने एफटीपी क्रिकेट में एक बड़ा कदम उठाया है, और यह जरूरी है कि हम अपने प्लेयर बेस को बढ़ाते हुए युवा प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय स्टेज पर सामने लाएं। महिला टी20 विश्व कप के लिए नेपाल में क्वालिफिकेशन से चूकने के बाद हमने ईमानदारी से देखा कि हम कहां हैं।"

नई रणनीति की वजह से, जिम्बाब्वे कई अनुभवी नामों के बिना होगा। जोसेफिन नकोमो और न्याशा ग्वानजुरा चोट की वजह से बाहर हैं, जबकि चिपो मुगेरी-तिरिपानो निजी प्रतिबद्धताओं की वजह से उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा, मोडेस्टर मुपाचिकवा, चिएद्जा धुरुरू, लोरेन त्सुमा, लोरिन फिरी और टेंडाई मकुशा—जो सभी न्यूजीलैंड टूर का हिस्सा थे—को पाकिस्तान ट्रिप के लिए नहीं चुना गया है।

क्रिस्टाबेल चैटोंजवा और ऑड्रे माजविशाया पैशनेट मोनोरवेई के साथ नॉन-ट्रैवलिंग रिजर्व में शामिल हैं।

पाकिस्तान दौरे के लिए जिम्बाब्वे महिला टीम: नोमवेलो सिबांडा (कप्तान), बिलव्ड बिजा, ओलिंडर चारे, कुडजई चिगोरा, मेलिंडा कचिंगवे, लिंडोकुहले मभेरा, प्रेशियस मारंगे, मिशेल मावुंगा, नताशा मटोम्बा, क्रिस्टीना मुतासा, विम्बाई मुटुंगविंडू, केलिस नधलोवु, केली नदिराया, रुन्यारारो पासिपनोद्या, एडेल जिमुनु।

--आईएएनएस

पीएके