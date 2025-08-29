खेल

Zimbabwe Women Squad 2025: विमेंस टी20 वर्ल्ड कप अफ्रीका क्वालीफायर के लिए जिम्बाब्वे की टीम घोषित

जिम्बाब्वे ने अफ्रीका क्वालीफायर 2025 के लिए महिला टीम घोषित की
Aug 29, 2025
विमेंस टी20 वर्ल्ड कप अफ्रीका क्वालीफायर के लिए जिम्बाब्वे की टीम घोषित

हरारे:  जिम्बाब्वे ने 2025 आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप अफ्रीका क्वालीफायर के लिए 14 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। यह क्वालीफायर 31 अगस्त से 6 सितंबर तक नामीबिया में खेला जाएगा। टीम की कमान अनुभवी बल्लेबाज चिपो मुगेरी-तिरिपानो को सौंपी गई है।

 

 

जिम्बाब्वे को अफ्रीका क्वालीफायर के ग्रुप-ए में मेजबान नामीबिया, नाइजीरिया और सिएरा लियोन के साथ रखा गया है, जबकि ग्रुप बी में युगांडा, तंजानिया, केन्या और रवांडा शामिल हैं।

 

जिम्बाब्वे अपने अभियान की शुरुआत 31 अगस्त को विंडहोक के नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड में करेगी। उसके सामने नामीबिया की टीम होगी। अगले दिन इसी मैदान पर टीम सिएरा लियोन से भिड़ेगी। जिम्बाब्वे 3 सितंबर को एचपी ओवल में नाइजीरिया के खिलाफ मुकाबले के साथ अपने ग्रुप मुकाबलों का समापन करेगी।

 

प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष दो टीमें 4 सितंबर को होने वाले सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी। दोनों फाइनलिस्ट न केवल 6 सितंबर को ट्रॉफी के लिए भिड़ेंगे, बल्कि नेपाल में होने वाले ग्लोबल क्वालीफायर की टिकट भी हासिल कर लेंगे।

 

जिम्बाब्वे अगले साल नेपाल में होने वाले ग्लोबल क्वालीफायर में जगह बनाने की कोशिश करेगा, जो इंग्लैंड में होने वाले 2026 आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करने की दिशा में अंतिम कदम है।

 

मुख्य कोच वाल्टर चावागुटा ने कहा, "यह टूर्नामेंट बेहद महत्वपूर्ण है। इसी के जरिए हमें ग्लोबल क्वालीफायर में प्रवेश मिलेगा, जिससे हमें आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में खेलने का मौका मिलेगा। हर मैच मायने रखता है। हम जानते हैं कि क्या दांव पर लगा है। हम किसी भी प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आंक सकते, क्योंकि एक बुरा दिन आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है।"

 

जिम्बाब्वे की टीम: चिपो मुगेरी-तिरिपानो (कप्तान), बिलव्ड बिजा, क्रिस्टाबेल चाटोनजवा, कुदजई चिगोरा, फ्रांसिस्का चिपारे, चिड्जा धुरुरू, न्याशा ग्वानजुरा, लिंडोकुहले माबेरो, मोडेस्टर मुपाचिकवा, केलिस नधलोवु, जोसेफिन नकोमो, नोमवेलो सिबांडा, लोरेन त्सुमा और एडेल जिमुनु।

 

 

