खेल

Zimbabwe cricket team stranded : ट्रैवल में रुकावट, जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम की भारत से वापसी में देरी

टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने के बाद ट्रैवल प्लान प्रभावित
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Mar 03, 2026, 10:25 AM
टी20 वर्ल्ड कप: ट्रैवल में रुकावट, जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम की भारत से वापसी में देरी

नई दिल्ली: मिडिल ईस्ट में बढ़ते संकट की वजह से एयर ट्रैवल में रुकावट आई है। इससे जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को भारत से घर वापसी में देरी का सामना करना पड़ रहा है, जिनका आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सफर समाप्त हो गया है।

 

 

सिकंदर रजा की कप्तानी में जिम्बाब्वे ने ग्रुप स्टेज में एक भी मैच नहीं गंवाया। इस टीम ने पूर्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के खिलाफ जीत दर्ज की थी। हालांकि, जिम्बाब्वे को सुपर 8 स्टेज में ग्रुप 1 के तीनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जिम्बाब्वे ने अपने कैंपेन का अंत गर्व से किया है।

 

विश्व कप अभियान के अंत के बाद इस टीम को दुबई के रास्ते ट्रैवल करना था, लेकिन वहां का एयरपोर्ट बंद होने की वजह से उसे घर लौटने के लिए दूसरे इंतजाम का इंतजार करना पड़ रहा है।

 

जिम्बाब्वे क्रिकेट ने सोमवार को एक बयान में कहा, "जिम्बाब्वे क्रिकेट (जेडसी) कंफर्म करता है कि जिम्बाब्वे की सीनियर पुरुष टीम आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 कैंपेन खत्म होने के बाद भारत में सुरक्षित है। टीम को दुबई के रास्ते घर लौटना था, लेकिन मिडिल ईस्ट में बदलते हालात की वजह से ट्रैवल प्लान पर असर पड़ा है, जिससे जरूरी ट्रांजिट रूट में रुकावट आई है।"

 

जेडसी ने कहा कि वह आईसीसी के दूसरे ट्रैवल इंतजाम करने के लिए इमरजेंसी उपायों पर काम करने का इंतजार कर रहा है।

 

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने इमरजेंसी उपाय शुरू कर दिए हैं और ट्रैवल के दूसरे इंतजाम करने के लिए इंटरनेशनल एयरलाइन कंपनियों के साथ काम कर रही है। जेडसी, आईसीसी और टीम मैनेजमेंट के साथ लगातार बातचीत कर रही है, ताकि टीम की सुरक्षित और समय पर वापसी सुनिश्चित हो सके। इसमें कहा गया, "जैसे-जैसे और जानकारी मिलेगी, आगे अपडेट दिए जाएंगे।"

 

इससे पहले, जिम्बाब्वे के हेड कोच जस्टिन सैमंस ने कहा था कि टीम के ट्रैवल प्लान अभी भी निश्चित नहीं हैं, क्योंकि नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में साउथ अफ्रीका से आखिरी सुपर-8 मैच में पांच विकेट से हार के साथ उनका मेंस टी20 वर्ल्ड कप कैंपेन खत्म हो गया था।

 

--आईएएनएस

 

 

 

Cricket Travel UpdateDubai AirportZimbabwe CricketMiddle East CrisisICCSikandar RazaJustin SammonsT20 World Cup 2026

Related posts

Loading...

More from author

Loading...