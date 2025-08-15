Yuvraj Singh Praises Shubman Gil: शुभमन गिल ने अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाई : युवराज सिंह

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह ने इंग्लैंड दौरे पर बतौर कप्तान और बल्लेबाज शुभमन गिल के प्रदर्शन की प्रशंसा की। युवराज ने कहा कि शुभमन गिल पर मुझे गर्व है।

आईसीसी डिजिटल से बात करते हुए युवराज ने कहा, "शुभमन गिल के विदेशी रिकॉर्ड पर कई सवालिया निशान थे। वह कप्तान बने और चार टेस्ट शतक जड़े। यह अविश्वसनीय है कि जब आपको जिम्मेदारी दी जाती है, तो आप उसे कैसे लेते हैं। गिल ने प्रभावित किया।"

उन्होंने कहा कि इंग्लैंड दौरा हमेशा मुश्किल होता है और युवा खिलाड़ियों के लिए चुनौती के रूप में होता है। मुझे लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बिना इस टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और इंग्लैंड का डटकर सामना किया।

आईसीसी के इंस्टाग्राम पोस्ट में युवराज सिंह ने इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम के प्रदर्शन की तारीफ की और मैनचेस्टर टेस्ट को निर्णायक बताया। उन्होंने कहा कि मैनचेस्टर टेस्ट ड्रॉ होने से भारतीय टीम का आत्मविश्वास बढ़ा और टीम ने आखिरी टेस्ट जीतकर सीरीज 2-2 से बराबर की।

युवराज ने वाशिंगटन सुंदर के प्रदर्शन की भी तारीफ की।

शुभमन गिल को इंग्लैंड दौरे से ठीक पहले भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया था। युवा टीम के साथ किस तरह वह इंग्लैंड का सामना करेंगे और उनका प्रदर्शन कैसा होगा, ऐसे सवाल दौरे से पहले थे। लेकिन, गिल ने बतौर कप्तान और बल्लेबाज खुद को साबित किया। पांच टेस्ट मैचों की सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही।

गिल इस सीरीज में पहली बार चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे और यादगार बल्लेबाजी की। वह सीरीज के शीर्ष स्कोरर रहे। उन्होंने 4 शतक, जिसमें एक दोहरा शतक था, की मदद से 754 रन बनाए। इंग्लैंड के कोच ब्रैंडन मैक्कुलम ने उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना था।

इंग्लैंड सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर ही गिल को जुलाई महीने के लिए आईसीसी के श्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का सम्मान दिया गया है।