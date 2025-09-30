खेल

Yogesh Kathuniya Silver : डिस्कस थ्रो एफ56 स्पर्धा में योगेश कथुनिया ने भारत को दिलाया सिल्वर

योगेश कथुनिया ने डब्ल्यूपीएसी 2025 में सिल्वर मेडल जीता
Sep 30, 2025, 09:07 AM
डब्ल्यूपीएसी 2025 : डिस्कस थ्रो एफ56 स्पर्धा में योगेश कथुनिया ने भारत को दिलाया सिल्वर

नई दिल्ली: योगेश कथुनिया ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 (डब्ल्यूपीएसी) में भारत को सिल्वर मेडल जिताया। योगेश ने यह मेडल पुरुषों की डिस्कस थ्रो एफ56 स्पर्धा में जीता है।

विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में योगेश कथुनिया ने अपने दूसरे प्रयास में 42.49 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। वहीं, ब्राजील के क्लॉडिनी बटिस्टा ने 45.67 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जबकि ग्रीस के कॉन्स्टेंटिनोस त्जुनिस 39.97 मीटर के थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहे। क्लॉडिनी बटिस्टा 2012 और 2016 पैरालंपिक में पदक विजेता रहे हैं।

 

महज 9 साल की उम्र में योगेश कथुनिया को गिलियन-बैरे सिंड्रोम नामक एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल समस्या हो गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। योगेश ने साल 2017 में कॉलेज के दिनों में पैरा गेम्स में हिस्सा लिया था।

 

28 वर्षीय योगेश दो बार के पैरालंपिक मेडलिस्ट हैं। योगेश साल 2020 और 2025 पैरालंपिक में सिल्वर जीत चुके हैं।

 

योगेश ने विश्व चैंपियनशिप में लगातार तीसरा सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। इससे पहले, योगेश फ्रांस (साल 2023) और जापान में (साल 2024) में सिल्वर जीत चुके हैं।

 

रोचक बात यह है कि टोक्यो 2020 पैरालिंपिक और 2023 पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में योगेश कथुनिया ब्राजील के क्लॉडिनी बटिस्टा से ही पीछे रहे थे। इनमें बटिस्टा ने गोल्ड, जबकि योगेश ने सिल्वर मेडल अपने नाम किए थे।

 

यह विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत का छठा पदक है। भारत ने अब तक दो गोल्ड, तीन सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं।

 

सोमवार को पुरुषों की भाला फेंक एफ46 वर्ग में रिंकू हुड्डा ने गोल्ड और सुंदर सिंह गुर्जर ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 के कांस्य पदक विजेता सुंदर ने अपने पांचवें प्रयास में 64.76 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो दर्ज किया।

 

शैलेश कुमार और वरुण सिंह भाटी ने पुरुषों की ऊंची कूद टी63 में क्रमशः गोल्ड और सिल्वर जीते हैं, जबकि दीप्ति जीवनजी ने महिलाओं की 400 मीटर टी20 स्पर्धा में सिल्वर जीता है।

 

 

 

