युवा वनडे : सूर्यवंशी, कुंडू, मल्होत्रा की शानदार पारी, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 51 रन से हराया

ब्रिस्बेन, 24 सितंबर (आईएएनएस)। वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा ​​और अभिज्ञान कुंडू की शानदार पारियों और कप्तान आयुष म्हात्रे के तीन विकेटों की बदौलत भारत ने बुधवार को इयान हीली ओवल में ऑस्ट्रेलिया को 51 रनों से हराकर युवा वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली।

टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने अभिज्ञान कुंडू के 64 गेंदों पर 71, सूर्यवंशी और मल्होत्रा की 70-70 रनों की पारी के बदौलत 49.4 ओवर में 300 रन बनाए थे।

भारत को शुरुआती झटका तब लगा, जब कप्तान म्हात्रे पारी की दूसरी ही गेंद पर शून्य पर आउट हो गए। इस वजह से सूर्यवंशी शुरुआत में थोड़े शांत रहे। धीरे-धीरे वह लय में लौटे और 68 गेंदों पर पांच चौकों और छह छक्कों की मदद से 70 रन बनाए। सूर्यवंशी ने मल्होत्रा ​​के साथ 117 रनों की साझेदारी की, जिन्होंने भी 74 गेंदों पर सात चौकों और एक छक्के की मदद से 70 रनों का योगदान दिया।

इस पारी में सूर्यवंशी ने युवा वनडे में उन्मुक्त चंद के सबसे ज्यादा छक्कों (38 छक्के) का रिकॉर्ड तोड़ा। 14 साल के सूर्यवंशी ने इस साल की शुरुआत में युवा वनडे में सबसे कम उम्र और सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी के रूप में खुद को स्थापित करने के बाद, अब तक सिर्फ 10 पारियों में 41 छक्के लगाए हैं।

विकेटकीपर कुंडू ने 64 गेंदों पर पांच चौकों और दो छक्कों की मदद से 71 रनों की पारी खेली और भारत को 300 तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई।

301 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की युवा टीम 47.4 ओवर में 249 पर सिमट गई और 51 रन से मैच हार गई। भारत के लिए कप्तान आयुष म्हात्रे ने 3 और कनिष्क चौहान ने दो विकेट लिए।

तीन मैचों की सीरीज में भारत 2-0 से आगे है। आखिरी मैच जीतकर भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया का सूपड़ा साफ करने उतरेगी।

--आईएएनएस

पीएके