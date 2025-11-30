युवा टैलेंट को बढ़ावा दे रही उत्तराखंड की नई स्पोर्ट्स पॉलिसी: सीएम पुष्कर धामी

देहरादून, 30 नवंबर (आईएएनएस)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को कहा कि राज्य में नई खेल नीति लागू की गई है, जिसका उद्देश्य युवा स्पोर्ट्स टैलेंट को नए मौके और प्लेटफॉर्म देना है।

सीएम धामी ने टीएचडीसी द्वारा टिहरी गढ़वाल में आयोजित इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स कप-2025 और चौथे टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप-2025 के समापन समारोह में यह बात कही। उन्होंने बताया कि राज्य में वर्ल्ड-क्लास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास लगातार जारी है, जिससे उत्तराखंड में प्रतिष्ठित नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन संभव हो पा रहा है।

समारोह में मुख्यमंत्री ने मेडल विजेताओं को सम्मानित किया और कहा कि राज्य सरकार टिहरी गढ़वाल में टूरिज्म एक्टिविटीज बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, “इसी का नतीजा है कि टिहरी झील आज एनर्जी प्रोडक्शन के साथ-साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए एक बड़ी डेस्टिनेशन के रूप में तेजी से उभर रही है।”

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने युवाओं को पर्सनल डेवलपमेंट से नेशनल डेवलपमेंट की ओर मार्गदर्शन देने और उनमें देशभक्ति की भावना जगाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की भी सराहना की।

देहरादून में एबीवीपी के 71वें 'नेशनल कन्वेंशन' और प्रो. यशवंतराव केलकर यूथ अवॉर्ड सेरेमनी में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सात दशकों से अधिक समय से एबीवीपी लगातार युवाओं और छात्रों को प्रेरित कर रही है।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदि कैलाश यात्रा और मार्गदर्शन ने इस इलाके को नई पहचान दी है। तीन साल पहले यहां 2,000 से कम टूरिस्ट आते थे, जबकि आज यह संख्या 30,000 से अधिक हो गई है। धामी ने उत्तराखंड में बढ़ते विंटर टूरिज्म पर कहा, “टूरिज्म सेक्टर में इस जबरदस्त बढ़ोतरी से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर बने हैं। जो परिवार पहले माइग्रेट कर चुके थे, वे अब गांव लौट रहे हैं।”

उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में आयोजित हाई-एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन ने इस इलाके की लोकप्रियता को और बढ़ाया है। इस आयोजन में 18 राज्यों से 750 से अधिक एथलीट पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा, “हमें गर्व है कि प्रधानमंत्री की काबिल लीडरशिप और हमारी डबल इंजन सरकार के प्रयासों से उत्तराखंड का टूरिज्म नई रफ्तार पकड़ रहा है और इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा रहा है।”

