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'युवा पीढ़ी पुरानी बातों को जल्दी भूल जाती है', आयुष म्हात्रे की सुनील गावस्कर ने की तारीफ

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 04, 2026, 08:41 AM

चेन्नई, 4 अप्रैल (आईएएनएस)। आईपीएल 2026 में शुक्रवार को चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) और पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के बीच खेले गए मुकाबले में पंजाब ने 5 विकेट से जीत हासिल की। इस मैच में सीएसके की तरफ से आयुष म्हात्रे और पंजाब की तरफ से प्रियांश आर्या ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया।

मैच के बाद स्टार स्पोर्ट्स के 'अमूल क्रिकेट लाइव' पर बात करते हुए, जियोस्टार से कमेंटेटर के रूप में जुड़े महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर और चेतेश्वर पुजारा ने प्रियांश आर्य की लेंथ पढ़ने और गेंदबाजों पर हावी होने की क्षमता, सीएसके की गेंदबाजी की चिंताओं और रोहित शर्मा की फिटनेस पर चर्चा की।

सुनील गावस्कर ने सीएसके की गेंदबाजी की मुश्किलों पर कहा, "हमने अब तक जो देखा है, उसके हिसाब से, बाकी टूर्नामेंट के लिए सीएसके की सबसे बड़ी चिंता उनकी गेंदबाजी होगी। उन्हें अपने गेंदबाजों को मौका देने के लिए लगातार 225-230 के आसपास स्कोर करना पड़ सकता है। ज्यादातर टीमों के पास बल्लेबाजी में काफी गहराई है। पंजाब किंग्स में मार्कस स्टोइनिस बल्लेबाजी के लिए नंबर 7 पर आए और सही क्रिकेटिंग शॉट्स के साथ बॉल को अच्छे से हिट किया। चेन्नई को अपनी गेंदबाजी को ठीक करने की जरूरत होगी।"

आयुष म्हात्रे पर गावस्कर ने कहा, "मेरा मानना ​​है कि आयुष म्हात्रे के लिए नंबर 3 एक अच्छी पोजीशन है। उन्होंने अंडर-19 सेटअप में निचले क्रम में बैटिंग की है, लेकिन नंबर तीन उनके लिए अच्छा हो सकता है। वह पिछले मैच में पहली गेंद पर आउट हो गए थे, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं दिखा। यही 'जेन नेक्स्ट' माइंडसेट की खूबसूरती है। वे पिछली बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और वर्तमान पर ध्यान लगाते हैं।"

रोहित शर्मा की फिटनेस और बल्लेबाजी पर गावस्कर ने कहा, "हम सभी ने रोहित शर्मा की फिटनेस में बड़ा बदलाव देखा है। उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, और इसका फायदा दिख रहा है। उनका फुटवर्क तेज दिखता है, उनमें ज्यादा ऊर्जा है। इससे उन्हें क्रीज पर ज्यादा समय मिलता है। अच्छे बल्लेबाज अक्सर बल्लेबाजी को आसान बनाते हैं, लेकिन यह तैयारी और कड़ी मेहनत से आता है। हाल ही में उनके कुछ शॉट्स ने आपको बीस साल की उम्र के रोहित की याद दिला दी, जब उन्होंने बैटिंग को बहुत आसान बना दिया था। उन्हें फिर से रन बनाते देखना बहुत अच्छा लग रहा है। उन्हें बल्लेबाजी करते देखना बहुत अच्छा लगता है।"

चेतेश्वर पुजारा ने प्रियांश आर्य की गेंदबाजों की लेंथ पढ़ने की क्षमता पर कहा, "प्रियांश आर्य बहुत जल्दी लेंथ पहचान लेते हैं। उस पिच पर, जब भी बॉल थोड़ी छोटी होती थी, तो वह चूकते नहीं थे और अक्सर उसे छक्के के लिए मार देते थे। हमने देखा कि मैट हेनरी और खलील अहमद जैसे गेंदबाजों के खिलाफ, वह फुलर डिलीवरी भी मिस नहीं कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि गेंदबाजों के पास गलती का मौका बिल्कुल नहीं है। वह लेग साइड पर मजबूत हैं लेकिन ऑफ साइड पर भी आरामदायक हैं, और यही बात उन्हें गेंदबाजी करना मुश्किल बनाती है।"

सीएसके और पंजाब किंग्स के बीच हुए मैच में आयुष ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 43 गेंदों पर 73 रन बनाए थे। पंजाब के लिए प्रियांश आर्या ने 11 गेंदों पर 39 रन की पारी खेली थी। सीएसके के दिए 210 रन के लक्ष्य को पंजाब किंग्स ने 5 विकेट के नुकसान पर 18.4 ओवर में हासिल कर लिया था।

--आईएएनएस

पीएके

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