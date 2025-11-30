युवा प्रतिभाओं को क्षमता दिखाने का अवसर दे रही उत्तराखंड की नई खेल नीति: सीएम पुष्कर सिंह धामी

देहरादून, 30 नवंबर (आईएएनएस)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को कहा कि खेल की प्रतिभाओं को अवसर और मौका देने के लिए राज्य में नई खेल नीति लागू की गई है।

टीएचडीसी द्वारा टिहरी गढ़वाल में आयोजित इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स कप-2025 और चौथे टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप-2025 के समापन समारोह में बोलते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा, "राज्य में विश्वस्तरीय खेल संरचना का विकास लगातार जारी है, जिसकी वजह से अब उत्तराखंड में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन संभव है।"

मुख्यमंत्री ने टिहरी गढ़वाल इवेंट के पदक विजेताओं को सम्मानित भी किया।

सीएम धामी ने कहा, "राज्य सरकार टिहरी गढ़वाल में पर्यटन बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। टिहरी झील ऊर्जा उत्पादन के साथ-साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए एक बड़ी जगह के रूप में तेजी से उभर रही है।"

देहरादून में एबीवीपी के 71वें 'राष्ट्रीय सम्मेलन' और प्रो. यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा, "सात दशकों से ज्यादा समय से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार विद्यार्थियों और युवाओं को जगाने, उन्हें पर्सनल डेवलपमेंट से नेशनल डेवलपमेंट की ओर गाइड करने और उनमें देशभक्ति की भावना पूरी तरह से जगाने का काम कर रही है।"

मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखे पोस्ट में कहा, "आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदि कैलाश यात्रा और उनके सुझाव ने एक नई पहचान दी है। तीन साल पहले, यहां 2,000 से भी कम पर्यटक आते थे, लेकिन आज अब संख्या बढ़कर 30,000 से ज्यादा हो गई है।"

उत्तराखंड में बढ़ते विंटर पर्यटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में जबरदस्त बढ़ोतरी ने स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए मौके बनाए हैं। रोजगार बढ़ने की वजह से पलायन कर चुके लोग अब गांव लौट रहे हैं।

हाल ही में इस क्षेत्र में आयोजित हाई-एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन में 18 राज्यों से 750 से अधिक एथलीट यहां पहुंचे थे। इस आयोजन ने भी क्षेत्र की लोकप्रियता बढ़ाई थी।

--आईएएनएस

पीएके