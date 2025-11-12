खेल

युवा खिलाड़ियों के साथ कैसा है ड्रेसिंग रूम का माहौल? स्नेह राणा ने बताया हाल

Nov 12, 2025, 03:48 PM

नई दिल्ली, 12 नवंबर (आईएएनएस)। भारत को महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाने वालीं ऑफ-स्पिन ऑलराउंडर स्नेह राणा ने युवा खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम के माहौल पर चर्चा की है। उन्होंने नई पीढ़ी की क्रिकेटर्स के बढ़ते आत्मविश्वास और परिपक्वता का श्रेय महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) को दिया है।

विश्व कप 2025 में भारत की ओर से 6 मुकाबले खेलने वालीं स्नेह राणा ने जियोस्टार पर कहा, "विकास घरेलू क्रिकेट से शुरू होता है, खासकर अब जब मैच टेलीविजन पर प्रसारित होते हैं। यह मैच युवा लड़कियां देखती हैं और अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रेरित होती हैं। डब्ल्यूपीएल ने इस पूरी प्रक्रिया को गति दी है। श्री चरणी को देखिए, वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नई हैं, लेकिन बहुत शांति से खेलती हैं। यह आत्मविश्वास बड़े अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने से आता है।"

उन्होंने कहा, "आज के युवाओं में बहुत स्पष्टता और आत्मविश्वास है। शुरुआती दिनों में, हम सवाल पूछने में झिझकते थे, भले ही हमारे सीनियर खिलाड़ी हमारा साथ देते थे। ये लड़कियां सीधे आगे बढ़कर खुलकर बात करती हैं। उनका आत्मविश्वास प्रेरणादायक है। हम भी उनसे सीखते हैं। इसी निडर मानसिकता ने भारतीय महिला क्रिकेट को बदल दिया है।"

इसके साथ ही स्नेह राणा ने देश में महिला क्रिकेट के विकास की चर्चा करते हुए कहा, "पहले, हमें अंतरराष्ट्रीय दौरों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था क्योंकि मैच बहुत कम होते थे। अब, हमें विदेश में खेलने के नियमित अवसर मिलते हैं। इससे बहुत बड़ा बदलाव आया है। अलग-अलग पिचों और अलग-अलग परिस्थितियों में खेलने से आपको जल्दी से ढलना आता है। इस अनुभव ने हमारे विकास में मदद की है।"

भारत ने महिला विश्व कप 2025 में अपने शुरुआती दो मैच जीते थे, लेकिन इसके बाद साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 3 मुकाबले गंवाने के बाद भारतीय टीम के ऊपर सेमीफाइनल से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा था। हालांकि, न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत के साथ भारत ने सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया।

सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया, जिसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ खिताबी मुकाबला 52 रन से जीतकर भारत ने विश्व कप खिताब अपने नाम किया।

