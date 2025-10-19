युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर हमें गर्व है: मिशेल मार्श

पर्थ, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को भारत के खिलाफ खेले गए वनडे मैच को 7 विकेट से जीता। ऑस्ट्रेलिया की जीत में कप्तान मिशेल मार्श ने बल्ले से अहम भूमिका निभाई और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता। खिताब लेने के बाद मार्श ने कहा कि उन्हें टीम के युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर गर्व है।

मार्श ने कहा, "मैच के दौरान मौसम ने अपना असर दिखाया। दर्शकों के लिए यह निराशाजनक होता है। खराब मौसम के बावजूद जिस तरह दर्शकों ने समर्थन दिया उसके लिए उन सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि बारिश निराशाजनक होती है, लेकिन जीत हासिल करना अच्छा है। घर पर जीतना हमेशा अच्छा लगता है। मुझे ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना बहुत पसंद है।"

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने कहा, "पारी की शुरुआत में गेंद घूम रही थी। इस वजह से 131 के लक्ष्य के बावजूद भी चुनौती थी। लेकिन, हम सभी ने धैर्य और संकल्प के साथ लक्ष्य को हासिल किया। जिस तरह से हमारे युवा खिलाड़ी मैदान पर उतरे और मैच को संभाला और हमें जीत दिलाई, उस पर हमें गर्व है।"

उन्होंने विकेटकीपर बल्लेबाज जोश फिलिप की तारीफ करते हुए कहा, "वह मैदान पर आए और मैच को बहुत आसान बना दिया। युवा खिलाड़ियों का मैदान पर आना मजेदार होता है। जरूरी नहीं कि वे युवा ही हों, युवा खिलाड़ी मैदान पर आ रहे हैं, आप बस यही चाहते हैं कि वे मजे करें और इसका आनंद लें।"

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 26 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 136 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया को डीएलएस नियम के तहत 26 ओवर में 131 का लक्ष्य मिला था। मिशेल मार्श के नाबाद 46 रन की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने 21.1 ओवर में 3 विकेट पर 131 रन बनाकर मैच जीत लिया।

--आईएएनएस

पीएके