यूथ वनडे : त्रिवेदी-कुंडू के बीच अटूट साझेदारी, भारतीय टीम की शानदार जीत

ब्रिस्बेन, 21 सितंबर (आईएएनएस)। भारत की अंडर-19 टीम ने यूथ वनडे में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम के खिलाफ शानदार जीत के साथ शुरुआत की है। भारतीय टीम ने रविवार को इयान हीली ओवल में 7 विकेट से जीत दर्ज करते हुए 3 मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से लीड बना ली है।

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को खुद का ही फैसला भारी पड़ा। इस टीम ने पहली गेंद पर एलेक्स टर्नर (0) का विकेट गंवा दिया। ओवर की अंतिम गेंद पर साइमन बज (0) भी आउट हो गए।

आलम ये रहा कि टीम 35 के स्कोर तक अपने 4 विकेट गंवा चुकी थी। यहां से स्टीवन होगन ने टॉम होगन के साथ 55 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला।

स्टीव होगन 82 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हुए, जबकि टॉम होगन ने 81 गेंदों में 41 रन टीम के खाते में जोड़े।

जॉन जेम्स ऑस्ट्रेलियाई खेमे से अर्धशतक जड़ने वाले इकलौते बल्लेबाज रहे। उन्होंने 68 गेंदों में 1 छक्के और 6 चौकों की मदद से नाबाद 77 रन बनाए।

भारतीय खेमे से हेनिल पटेल ने सर्वाधिक 3 विकेट झटके, जबकि किशन कुमार और कनिष्क चौहान ने 2-2 विकेट निकाले।

इसके जवाब में भारत की अंडर-19 टीम ने 30.3 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। भारत को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। वैभव सूर्यवंशी ने कप्तान आयुष म्हात्रे के साथ 5 ओवरों में 50 रन की साझेदारी की।

वैभव 22 गेंदों में 38 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी में 1 छक्का और 7 चौके शामिल रहे। अगले ही ओवर में आयुष (6) भी पवेलियन लौट गए।

भारतीय खेमा 75 के स्कोर तक 3 विकेट गंवा चुका था। यहां से वेदांत त्रिवेदी ने अभिज्ञान कुंडू के साथ चौथे विकेट के लिए 152 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को आसान जीत दिलाई।

वेदांत त्रिवेदी ने 69 गेंदों में 8 चौकों के साथ 61 रन की पारी खेली। वहीं, अभिज्ञान कुंडू ने 74 गेंदों में 5 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 87 रन टीम के खाते में जोड़े।

ऑस्ट्रेलियाई खेमे से चार्ल्स ने सर्वाधिक 2 विकेट झटके, जबकि हेडन शिलर को 1 सफलता हाथ लगी।

--आईएएनएस

आरएसजी