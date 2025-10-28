यूथ वनडे : अफगान बल्लेबाज का नाबाद शतक, बांग्लादेश के खिलाफ जड़ी 17 बाउंड्री

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश के विरुद्ध पहले यूथ वनडे मैच में 9 विकेट खोकर 265 रन बनाए। इस दौरान उजैरुल्लाह नियाजई ने नाबाद शतकीय पारी खेली। दूसरी ओर, बांग्लादेशी गेंदबाज इकबाल हुसैन एमोन ने 5 विकेट हासिल किए।

बोगरा में जारी इस मुकाबले में टॉस जीतकर अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। इस टीम को खालिद अहमदजई और ओस्मान सादात की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों के बीच 9.3 ओवरों में 55 रन की साझेदारी हुई।

खालिद 33 गेंदों में 6 चौकों के साथ 34 रन बनाकर आउट हुए। अगले ही ओवर में ओस्मान भी चलते बने। उन्होंने टीम के खाते में 15 रन का योगदान दिया।

अफगान टीम 10.1 ओवरों तक 56 के स्कोर पर दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवा चुकी थी। यहां से फैसल शिनोजादा ने उजैरुल्लाह नियाजई के साथ तीसरे विकेट के लिए 79 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया। फैसल शिनोजादा 46 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी में 3 चौके शामिल रहे।

उजैरुल्लाह ने कप्तान महबूब खान के साथ चौथे विकेट के लिए 36 रन की साझेदारी की। महबूब टीम के खाते में 12 रन ही जोड़ सके, जबकि अजीजुल्लाह मियाखिल ने 14 रन जुटाए।

चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे उजैरुल्लाह नियाजई पारी के अंत तक नाबाद रहे। उन्होंने 137 गेंदों में 1 छक्के और 16 चौकों के साथ नाबाद 140 रन बनाए।

विपक्षी टीम की ओर से इकबाल हुसैन एमोन ने 10 ओवरों में 57 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। उनके अलावा, रिजान हुसैन ने 2 विकेट निकाले। मोहम्मद सोबुज और अजीजुल हकीम ने 1-1 सफलताएं प्राप्त कीं।

बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच 5 यूथ वनडे मैच खेले जाने हैं। सीरीज का अगला मुकाबला 31 अक्टूबर को बोगरा में ही आयोजित होगा, जिसके बाद राजशाही में अंतिम तीन मैच 3 नवंबर, 6 नवंबर और 9 नवंबर को खेले जाएंगे।

--आईएएनएस

आरएसजी