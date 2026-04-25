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यूटीटी ऑक्शन: साथियान, मनिका रिटेन, मानव, मानुष, दीया नीलामी पूल में लौटे

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 25, 2026, 01:46 PM

नई दिल्ली, 25 अप्रैल (आईएएनएस)। अनुभवी भारतीय पैडलर साथियान ज्ञानसेकरन और मनिका बत्रा को अल्टीमेट टेबल टेनिस (यूटीटी) सीजन 7 की नीलामी से पहले रिटेन किया गया है। मानव ठक्कर, मानुष शाह और दीया चितले प्लेयर रोस्टर में वापस आ गए हैं।

आने वाले सीजन के लिए प्लेयर पूल में जाने-माने भारतीय नाम, उभरते हुए टैलेंट और टॉप इंटरनेशनल पैडलर्स का अच्छा मिश्रण है। फ्रेंचाइजी 28 अप्रैल को मुंबई के सहारा स्टार में होने वाले नीलामी में अपनी टीम बनाएंगी।

ठक्कर और शाह अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं की वजह से एक साल के ब्रेक के बाद नीलामी पूल में वापस आ रहे हैं। यह जोड़ी अभी पुरुष डबल्स में दुनिया में पांचवें स्थान पर है। शाह मिक्स्ड डबल्स में चिताले के साथ भी जोड़ी बनाते हैं। यह जोड़ी वर्ल्ड नंबर 6 पर है और डब्ल्यूटीटी फाइनल्स के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच चुकी है।

पिछले सीजन की नीलामी में सबसे महंगे रहे चिताले, दबंग दिल्ली टीटीसी के साथियान को रिटेन करने के बाद पूल में वापस आ गए हैं, जिससे फ्रेंचाइजी के साथ उनका जुड़ाव लगातार सातवें सीजन तक बढ़ गया है। बत्रा चोट की वजह से पिछले संस्करण में नहीं खेल पाए थे। उन्हें अहमदाबाद एपीएल पाइपर्स ने रिटेन किया था। वह लीग में वापस आ गए हैं।

नीलामी से पहले, टीमों ने भी अपने रिटेंशन विकल्प इस्तेमाल किए हैं। बत्रा और ज्ञानशेखरन के साथ, अंकुर भट्टाचार्जी और डबल्स स्पेशलिस्ट आकाश पाल को कोलकाता थंडरब्लेड्स और यू मुंबा टीटी ने रिटेन किया। डेम्पो गोवा चैलेंजर्स और पीबीजी पुणे जगुआर ने अपने रिटेंशन का इस्तेमाल न करने का फैसला किया और नई टीम यूपी प्रोमेथियंस के साथ पूरे पर्स के साथ नीलामी शुरू करेंगे।

टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया (टीटीएफआई) के तहत नीरज बजाज और वीटा दानी द्वारा प्रमोट की गई फ्रेंचाइजी-आधारित लीग में, एक बार फिर टीमें नीलामी के जरिए अपनी टीम बनाएंगी, जिसमें हर फ्रेंचाइजी को 1 करोड़ टोकन का पर्स दिया जाएगा।

प्लेयर पूल पर टिप्पणी करते हुए यूटीटी के को-प्रमोटर नीरज बजाज ने कहा, "सीजन 7 के लिए इतना मजबूत और अलग-अलग तरह के प्लेयर पूल को देखना रोमांचक है। मानव, मानुष और मनिका जैसे टॉप भारतीय खिलाड़ियों की वापसी, एक कॉम्पिटिटिव इंटरनेशनल फील्ड के साथ मिलकर, बटरफ्लाई यूटीटी से जुड़े टेबल टेनिस की बढ़ती गहराई और क्वालिटी को दिखाती है। अनुभवी नामों और उभरती प्रतिभाओं का मिश्रण नीलामी को रोमांचक बनाएगा।"

नीलामी एक तय फॉर्मेट में होगी, जिसमें चार पूल में बदले हुए बेस प्राइस होंगे—20 लाख, 12 लाख, 7 लाख, और 3 लाख टोकन—और बोली की बढ़ोतरी 20,000 टोकन पर सेट की गई है।

अंतरराष्ट्रीय नामों में, वेल्श पैडलर एना हर्सी अगर चुनी जाती हैं तो बटरफ्लाई यूटीटी में खेलने वाली अपने देश की पहली खिलाड़ी बन सकती हैं, जबकि फ्रांस की पृथिका पावड़े महिलाओं के पूल को मजबूत करेंगी।

पुरुषों के फील्ड में एड्रियन रैसेनफोसे, एडुआर्ड इओनेस्कु, निकोलस लुम और यूसुफ अब्देलअजीज जैसे नए अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल हैं। वापस आए खिलाड़ियों में बर्नाडेट स्जोक्स, क्वाद्री अरुणा, अल्वारो रोबल्स और यांग्जी लियू शामिल हैं।

भारतीय दिव्यांशी भौमिक पहली बार नीलामी पूल में शामिल हो रही हैं। भौमिक ने 2025 एशियन कैडेट चैंपियनशिप में अंडर-15 गर्ल्स सिंगल्स में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया। वह 36 साल में ऐसा करने वाली पहली भारतीय हैं। इसके बाद, 2025 वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था।

यूटीटी का सातवां एडिशन 9 जुलाई से 26 जुलाई तक गोवा के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा।

--आईएएनएस

पीएके

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