यशस्वी जायसवाल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई के लिए खेल सकते हैं

नई दिल्ली, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शनिवार को विशाखापत्तनम में खेले गए तीसरे वनडे में शतक लगाया था। वनडे क्रिकेट में यह उनका पहला शतक था। उन्हें इस पारी के लिए मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार से नवाजा गया। वनडे सीरीज समाप्त होने के बाद जायसवाल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई के लिए खेल सकते हैं।

मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के एक सीनियर अधिकारी ने जायसवाल के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए उपलब्ध रहने की पुष्टि की है। अधिकारी के मुताबिक जायसवाल ने खुद को इस टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध बताया है।

शार्दुल ठाकुर की कप्तानी वाली मुंबई ग्रुप ए में है और छह मैचों में पांच जीत के साथ शीर्ष पर है। टीम का आखिरी लीग मैच 8 दिसंबर को ओडिशा के खिलाफ होगा। वहां से, चार एलीट ग्रुप में से हर एक की टॉप दो टीमें सुपर लीग में जाएंगी। अगला स्टेज 12, 14 और 16 दिसंबर को पुणे में खेला जाएगा, जिसका अंत 18 दिसंबर को चैंपियनशिप के फाइनल से होगा।

जायसवाल, जो पिछली बार 2023-24 के क्वार्टर-फाइनल में खेले थे, अंतरराष्ट्रीय मैचों के कारण पिछले सीजन में नहीं खेल सके थे।

बाएं हाथ के इस सलामी बल्लेबाज ने इस टूर्नामेंट के 28 मैचों की 26 पारियों में 648 रन बनाए हैं।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज 9 दिसंबर से शुरू हो रही है। इस सीरीज के लिए जायसवाल का चयन नहीं किया गया है। ऐसे में उनके पास मुंबई के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलने का पर्याप्त समय है।

टी20 और टेस्ट में शतक लगा चुके यशस्वी जायसवाल ने विशाखापत्तनम में अपना पहला वनडे शतक लगाया। उन्होंने 121 गेंद पर 116 रन की पारी खेली। इस शतक के साथ ही वह उन भारतीय खिलाड़ियों में शामिल हो गए जिनके नाम तीनों फॉर्मेट में शतक है।

--आईएएनएस

पीएके