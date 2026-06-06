युसूफ पठान को ममता के लिए सीट छोड़ने वाली सिफारिश की खबर पर सौरव गांगुली का स्पष्टीकरण, कहा- 'वास्तविकता से कोई संबंध नहीं'

कोलकाता, 6 जून (आईएएनएस)। भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली ने अपने खिलाफ प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट को पूरी तरह झूठा और निराधार बताते हुए सभी मीडिया संस्थानों के लिए स्पष्टीकरण जारी किया है। उन्होंने कहा कि एक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर में लगाए गए आरोपों का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है और मीडिया को बिना तथ्यों की पुष्टि किए ऐसी खबरें प्रकाशित करने से बचना चाहिए।

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गांगुली ने अपने बयान में कहा कि 4 जून 2026 को प्रकाशित एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि उन्होंने ममता बनर्जी की ओर से युसूफ पठान से संपर्क किया था। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने युसूफ पठान तक यह संदेश पहुंचाया कि वह बहरामपुर लोकसभा सीट से सांसद पद छोड़ दें ताकि ममता बनर्जी वहां से संभावित उपचुनाव लड़ सकें। खबर में यह भी कहा गया था कि युसूफ पठान इस प्रस्ताव के लिए तैयार नहीं हुए थे।

पूर्व भारतीय कप्तान ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह आरोप पूरी तरह झूठे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ममता बनर्जी ने उनसे कभी भी युसूफ पठान तक किसी प्रकार का संदेश पहुंचाने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा कि न तो संसदीय सीट छोड़ने के संबंध में और न ही किसी अन्य राजनीतिक विषय पर उनसे ऐसा कोई अनुरोध किया गया था।

गांगुली ने कहा कि उन्होंने भी कभी युसूफ पठान से इस तरह के किसी मुद्दे पर संपर्क नहीं किया। ऐसे में यह सवाल ही नहीं उठता कि युसूफ पठान ने उनके किसी संदेश पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया दी हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह किसी भी स्तर पर संबंधित व्यक्तियों के बीच राजनीतिक मामलों में शामिल नहीं रहे हैं।

अपने बयान में गांगुली ने मीडिया से अपील की कि वह अफवाहों और अटकलों के आधार पर खबरें प्रकाशित न करे। उन्होंने कहा कि उनके बारे में लगाए गए आरोपों की सत्यता की जांच किए बिना उन्हें प्रमुखता से प्रकाशित करना दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों में तथ्यों की पुष्टि करना पत्रकारिता की मूल जिम्मेदारी है।

सौरव गांगुली ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में खबर प्रकाशित करने से पहले उचित सावधानी बरतना और तथ्यों का सत्यापन करना आवश्यक था। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में मीडिया संस्थान जिम्मेदार पत्रकारिता के मानकों का पालन करेंगे और अपुष्ट सूचनाओं को तथ्य के रूप में प्रस्तुत करने से बचेंगे।

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम