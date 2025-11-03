यूपी की दीप्ति शर्मा ने रचा इतिहास: बनीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, डीजीपी ने दी बधाई

लखनऊ, 3 नवंबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश की बेटी और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने 215 रन बनाए और 22 विकेट लिए। दीप्ति के इस उत्कृष्ट प्रदर्शन पर उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने गर्व और खुशी व्यक्त की।

यूपी डीजीपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "विश्व पटल पर उत्तर प्रदेश पुलिस का गौरव। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट में दीप्ति शर्मा ने टूर्नामेंट में 215 रन और 22 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनीं। पूरे देश, प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश पुलिस को अंतरराष्ट्रीय पटल पर गौरवान्वित किया।"

डीजीपी ने पोस्ट में आगे लिखा, "मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुशल खिलाड़ी योजना के अंतर्गत स्पोर्ट्स कोटा में पुलिस उपाधीक्षक पद पर नियुक्त दीप्ति शर्मा को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई।"

बता दें कि भारत ने लीग चरण में लगातार तीन हार के बाद शानदार वापसी करते हुए न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था, जहां उसने मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड 339 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत हासिल की थी। आखिरकार रविवार को, भारत ने खचाखच भरे स्टेडियम में घरेलू दर्शकों के सामने पहली बार महिला क्रिकेट में विश्व कप खिताब जीता।

खिताबी मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 298 रन बनाए। टीम इंडिया को विशाल स्कोर तक पहुंचाने में शेफाली वर्मा (87) और दीप्ति शर्मा (58) का अहम योगदान रहा। विपक्षी टीम की ओर से अयाबोंगा खाका ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने सर्वाधिक 5 विकेट निकाले, जबकि शेफाली वर्मा को 2 विकेट हाथ लगे। टीम इंडिया ने 52 रन से मुकाबला अपने नाम किया।

दीप्ति शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें यह पद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ‘कुशल खिलाड़ी योजना’ के तहत खेल कोटे में दिया गया था। दीप्ति की उपलब्धि पर पूरे राज्य में गर्व की लहर है।

