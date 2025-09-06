खेल

Yamuna River Floods : पावरलिफ्टिंग चैंपियन महंत गौरव शर्मा ने यमुना बाढ़ पीड़ितों की मदद की

गौरव शर्मा ने यमुना बाढ़ पीड़ितों को भोजन और राहत सामग्री दी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 06, 2025, 06:22 AM
पावरलिफ्टिंग चैंपियन महंत गौरव शर्मा ने यमुना बाढ़ पीड़ितों की मदद की

नई दिल्ली: यमुना के बढ़ते जलस्तर ने नई दिल्ली के जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। दिल्ली के निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं। क्षेत्र में रहने वाले परिवार अस्थायी तौर पर बनाए गए आश्रय गृह में रहने के लिए मजबूर हैं।

इस विकट परिस्थिति में विश्व पावरलिफ्टिंग चैंपियन महंत गौरव शर्मा प्रभावितों की मदद के लिए आगे आए हैं। शुक्रवार को शर्मा ने अपनी टीम के साथ नदी किनारे के उन इलाकों का दौरा किया जहां बाढ़ पीड़ित अस्थायी रूप से रह रहे हैं। प्रभावितों के बीच उन्होंने भोजन के पैकेट, पेयजल आदि वितरित किए।

महंत गौरव शर्मा ने कहा, "यह सेवा का समय है। जब लोग भूखे और बेघर हों, तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी शक्ति और संसाधनों का उपयोग उनकी मदद के लिए करें। खेलों ने मुझे पहचान दिलाई है, और समाज के प्रति योगदान देना मेरी जिम्मेदारी है।"

शर्मा का मानना है कि एक खिलाड़ी की सच्ची जीत तब होती है जब वह समाज की सेवा भी करता है।

स्थानीय निवासियों गौरव शर्मा की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे संकट में मदद करने वाला हर हाथ अमूल्य है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि शर्मा द्वारा दी गई मदद इस संकट में उनके लिए उम्मीद की तरह है।

दिल्ली के पुराने रेलवे पुल पर यमुना का जलस्तर शुक्रवार सुबह 7 बजे 207.33 मीटर था। यह स्तर गुरुवार के मापे गए 207.48 मीटर के उच्चतम स्तर से कम है। 1963 के बाद से 207 मीटर के निशान का यह पांचवां उल्लंघन था। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि यह गिरावट कुछ राहत का संकेत दे सकती है। हालांकि, दिल्ली में बारिश की आशंका बनी हुई है।

आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में 6 और 7 सितंबर को गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है। 8 सितंबर को थोड़ी राहत के बाद, 9 सितंबर को मूसलाधार बारिश फिर से शुरू हो सकती है, जो एक हफ्ते तक जारी रहेगी। दिन में तापमान 34-35 डिग्री सेल्सियस और रात में 23-25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है।

 

 

Delhi newsflood reliefcommunity supportHumanitarian AidIMD Forecastsocial serviceYamuna floods DelhiDisaster Managementdelhi rainsGaurav Sharma

Related posts

Loading...

More from author

Loading...