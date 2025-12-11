'यह उपलब्धि अनगिनत युवाओं को प्रेरित करती है', हॉकी पुरुष जूनियर वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने दी बधाई

नई दिल्ली, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। भारत ने बुधवार को खेले गए एफआईएच हॉकी पुरुष जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में अर्जेंटीना के खिलाफ रोमांचक जीत दर्ज करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की युवा टीम को सराहा है।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "एफआईएच हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में इतिहास रचने के लिए हमारी पुरुष जूनियर हॉकी टीम को बहुत-बहुत बधाई। हमारी युवा और जोशीली टीम ने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारत का पहला कांस्य पदक जीता है। यह शानदार उपलब्धि पूरे देश के अनगिनत युवाओं को प्रेरित करती है।"

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने एक्स पर लिखा, मेंस एफआईएच हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में कांस्य पदक जीतने पर टीम इंडिया को हार्दिक बधाई। अर्जेंटीना के खिलाफ शानदार वापसी हमारे युवा खिलाड़ियों के हौसले, अनुशासन और अटूट दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। उनके बेहतरीन प्रदर्शन ने देश को गौरवान्वित किया है। हमारी जूनियर पुरुष हॉकी टीम को वैश्विक मंच पर और भी बड़ी सफलता और कई शानदार पलों के लिए शुभकामनाएं।"

इस मुकाबले में अर्जेंटीना ने 2-0 से बढ़त बना रखी थी, लेकिन अंतिम 11 मिनटों में भारत ने मैच का पासा पलटते हुए तीसरा पायदान अपने नाम किया।

इस मुकाबले में निकोलस रोड्रिगेज (तीसरे मिनट) और सैंटियागो फर्नांडीज (44वें मिनट) ने मेहमान टीम को बढ़त दिलाई, जिसके बाद भारत के लिए अंकित पाल (49वें मिनट), मनमीत सिंह (52वें मिनट), शारदानंद तिवारी (57वें मिनट) और अनमोल एक्का (58वें मिनट) ने गोल किए।

ऐसा पहली बार था, जब भारत ने इस टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इससे पहले भारत ने साल 2001 और 2016 में गोल्ड मेडल हासिल किए थे। साल 1997 में भारत ने सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया था।

इस ऐतिहासिक जीत के बाद हॉकी इंडिया ने प्रत्येक खिलाड़ी को 5 लाख रुपये और सपोर्ट स्टाफ को 2.5 लाख रुपये देने की घोषणा की।

