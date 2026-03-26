यहां देखें आईपीएल 2026 के लीग चरण का पूरा शेड्यूल

नई दिल्ली, 26 मार्च (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के दूसरे चरण का शेड्यूल जारी कर दिया है। 13 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच से 2026 सीजन का दूसरा चरण शुरू होगा। प्लेऑफ के लिए वेन्यू की घोषणा बाद में की जाएगी।
इससे पहले, असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनावों के कारण बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के शुरुआती 20 मुकाबलों का शेड्यूल जारी किया था, लेकिन जब भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने चुनावों की तारीखें और समय-सीमा साफ कर दी, तो बीसीसीआई ने अब टूर्नामेंट के दूसरे चरण का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें 13 अप्रैल से 24 मई तक 12 जगहों पर 50 मैच खेले जाएंगे।
लीग चरण की शुरुआत 13 अप्रैल को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में होगी, जहां 2016 की चैंपियन टीम एसआरएच, पहले सीजन की विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स की मेजबानी करेगी। टूर्नामेंट के दूसरे चरण के मैच बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, धर्मशाला, रायपुर और न्यू चंडीगढ़ में खेले जाएंगे।
इस चरण में आठ 'डबल-हेडर' (एक ही दिन में दो मैच) खेले जाएंगे। दोपहर के मैच भारतीय समयानुसार 3:30 बजे और शाम के मैच 7:30 बजे शुरू होंगे। पंजाब किंग्स अपने घरेलू मैचों को दो जगहों पर खेलेगी। न्यू चंडीगढ़ के पीसीए स्टेडियम और धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में। धर्मशाला में तीन मैच खेले जाएंगे।
आईपीएल 2026 लीग चरण का पूरा शेड्यूल:
28 मार्च: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (बेंगलुरु, शाम 7:30 बजे)
29 मार्च: मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (मुंबई, शाम 7:30 बजे)
30 मार्च: राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स (गुवाहाटी, शाम 7:30 बजे)
31 मार्च: पंजाब किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस (न्यू चंडीगढ़, शाम 7:30 बजे)
01 अप्रैल: लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स (लखनऊ, शाम 7:30 बजे)
02 अप्रैल: कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (कोलकाता, शाम 7:30 बजे)
03 अप्रैल: चेन्नई सुपर किंग्स बनाम पंजाब किंग्स (चेन्नई, शाम 7:30 बजे)
04 अप्रैल: दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस (दिल्ली, दोपहर 3:30 बजे)
04 अप्रैल: गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स (अहमदाबाद, शाम 7:30 बजे)
05 अप्रैल: सनराइजर्स हैदराबाद बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स (हैदराबाद, दोपहर 3:30 बजे)
05 अप्रैल: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपर किंग्स (बेंगलुरु, शाम 7:30 बजे)
06 अप्रैल: कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पंजाब किंग्स (कोलकाता, शाम 7:30 बजे)
07 अप्रैल: राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस (गुवाहाटी, शाम 7:30 बजे)
08 अप्रैल: दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटंस (दिल्ली, शाम 7:30 बजे)
09 अप्रैल: कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स (कोलकाता, शाम 7:30 बजे)
10 अप्रैल: राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (गुवाहाटी, शाम 7:30 बजे)
11 अप्रैल: पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (नया चंडीगढ़, दोपहर 3:30 बजे)
11 अप्रैल: चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स (चेन्नई, शाम 7:30 बजे)
12 अप्रैल: लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम गुजरात टाइटंस (लखनऊ, दोपहर 3:30 बजे)
12 अप्रैल: मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (मुंबई, शाम 7:30 बजे)
13 अप्रैल: सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स (हैदराबाद, शाम 7:30 बजे)
14 अप्रैल: चेन्नई सुपर किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (चेन्नई, शाम 7:30 बजे)
15 अप्रैल: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स (बेंगलुरु, शाम 7:30 बजे)
16 अप्रैल: मुंबई इंडियंस बनाम पंजाब किंग्स ( मुंबई, शाम 7:30 बजे)
17 अप्रैल: गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (अहमदाबाद, शाम 7:30 बजे)
18 अप्रैल: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स (बेंगलुरु, दोपहर 3:30 बजे)
18 अप्रैल: सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपर किंग्स (हैदराबाद, शाम 7:30 बजे)
19 अप्रैल: कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम राजस्थान रॉयल्स (कोलकाता, दोपहर 3:30 बजे)
19 अप्रैल: पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स (नया चंडीगढ़, शाम 7:30 बजे)
20 अप्रैल: गुजरात टाइटंस बनाम मुंबई इंडियंस (अहमदाबाद, शाम 7:30 बजे)
21 अप्रैल: सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स (हैदराबाद, शाम 7:30 बजे)
22 अप्रैल: लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम राजस्थान रॉयल्स (लखनऊ, शाम 7:30 बजे)
23 अप्रैल: मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स (मुंबई, शाम 7:30 बजे)
24 अप्रैल: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात टाइटंस (बेंगलुरु, शाम 7:30 बजे)
25 अप्रैल: दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स (दिल्ली, दोपहर 3:30 बजे)
25 अप्रैल: राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (जयपुर, शाम 7:30 बजे)
26 अप्रैल: गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स (अहमदाबाद, दोपहर 3:30 बजे)
26 अप्रैल: लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (लखनऊ, शाम 7:30 बजे)
27 अप्रैल: दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (दिल्ली, शाम 7:30 बजे)
28 अप्रैल: पंजाब किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स (न्यू चंडीगढ़, शाम 7:30 बजे)
29 अप्रैल: मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (मुंबई, शाम 7:30 बजे)
30 अप्रैल: गुजरात टाइटंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (अहमदाबाद, शाम 7:30 बजे)
01 मई: राजस्थान रॉयल्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स (जयपुर, शाम 7:30 बजे)
02 मई: चेन्नई सुपर किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस (चेन्नई, शाम 7:30 बजे)
03 मई: सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (हैदराबाद, दोपहर 3:30 बजे)
03 मई: गुजरात टाइटंस बनाम पंजाब किंग्स (अहमदाबाद, शाम 7:30 बजे)
04 मई: मुंबई इंडियंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स (मुंबई, शाम 7:30 बजे)
05 मई: दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स (दिल्ली, शाम 7:30 बजे)
06 मई: सनराइजर्स हैदराबाद बनाम पंजाब किंग्स (हैदराबाद, शाम 7:30 बजे)
07 मई: लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (लखनऊ, शाम 7:30 बजे)
08 मई: दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (दिल्ली, शाम 7:30 बजे)
09 मई: राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंस (जयपुर, शाम 7:30 बजे)
10 मई: चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स (चेन्नई, दोपहर 3:30 बजे)
10 मई: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस (रायपुर, शाम 7:30 बजे)
11 मई: पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स (धर्मशाला, शाम 7:30 बजे)
12 मई: गुजरात टाइटंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (अहमदाबाद, शाम 7:30 बजे)
13 मई: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (रायपुर, शाम 7:30 बजे)
14 मई: पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस (धर्मशाला, शाम 7:30 बजे)
15 मई: लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स (लखनऊ, शाम 7:30 बजे)
16 मई: कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम गुजरात टाइटंस (कोलकाता, शाम 7:30 बजे)
17 मई: पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (धर्मशाला, दोपहर 3:30 बजे)
17 मई: दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स (दिल्ली, शाम 7:30 बजे)
18 मई: चेन्नई सुपर किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (चेन्नई, शाम 7:30 बजे)
19 मई: राजस्थान रॉयल्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स (जयपुर, शाम 7:30 बजे)
20 मई: कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम मुंबई इंडियंस (कोलकाता, शाम 7:30 बजे)
21 मई: चेन्नई सुपर किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस (चेन्नई, शाम 7:30 बजे)
22 मई: सनराइजर्स हैदराबाद बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (हैदराबाद, शाम 7:30 बजे)
23 मई: लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम पंजाब किंग्स (लखनऊ, शाम 7:30 बजे)
24 मई: मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स (मुंबई, दोपहर 3:30 बजे)
24 मई: कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स (कोलकाता, शाम 7:30 बजे)
