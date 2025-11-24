खेल

'यह मजबूत इरादे और लगन की वजह से है', पीएम मोदी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में मुक्केबाजों के प्रदर्शन को सराहा

Nov 24, 2025, 04:46 PM

नई दिल्ली, 24 नवंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय मुक्केबाजों को सराहा है। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में 20 मेडल (9 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज) जीतकर ग्लोबल स्टेज पर अपना अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया है।

पीएम मोदी ने भारतीय मुक्केबाजों की सराहना करते हुए लिखा, "हमारे शानदार एथलीट्स ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में एक जबरदस्त, रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया! वे 9 गोल्ड सहित 20 मेडल लेकर आए, जो पहले कभी नहीं हुआ था। यह हमारे मुक्केबाजों के मजबूत इरादे और लगन की वजह से है। उन्हें बधाई। आगे की कोशिशों के लिए शुभकामनाएं।"

गृहमंत्री अमित शाह ने 'एक्स' पर लिखा, "हमारे मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन! वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में हमारे दल को 9 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज समेत कुल 20 मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाने के लिए बहुत-बहुत बधाई। आपकी कड़ी मेहनत, प्रतिबद्धता और कौशल ने नए एथलीट्स के लिए एक प्रेरणा देने वाला सुनहरा रास्ता बनाया है।"

वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय महिलाओं में मीनाक्षी हुड्डा (48 किलोग्राम), निकहत जरीन (51 किलोग्राम), प्रीति पवार (54 किलोग्राम), जैस्मिन लैम्बोरिया (57 किलोग्राम), परवीन हुड्डा (60 किलोग्राम), अरुंधति चौधरी (70 किलोग्राम) और नूपुर श्योराण (80+ किलोग्राम) शामिल रहीं।

इनके अलावा, पूजा रानी ने 80 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली महिला खिलाड़ियों में नीरज फोगट (65 किलोग्राम) और स्वीटी बूरा (75 किलोग्राम) शामिल रहीं।

पुरुषों में सचिन सिवाच (60 किलोग्राम) और हितेश गुलिया (70 किलोग्राम) ने भारत को गोल्ड मेडल जिताए।

जदुमणि सिंह (50 किलोग्राम), पवन बर्तवाल (55 किलोग्राम), अभिनाश जामवाल (65 किलोग्राम), अंकुश पंघाल (80 किलोग्राम) और नरेंद्र बेरवाल (90+ किलोग्राम) ने सिल्वर मेडल जीते। वहीं, सुमित कुंडू (75 किलोग्राम), जुगनू (85 किलोग्राम) और नवीन (90 किलोग्राम) ने देश को ब्रॉन्ज मेडल जिताए।

