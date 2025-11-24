'यह कामयाबी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी', पीएम मोदी ने विश्व कप जीतने पर ब्लाइंड विमेंस क्रिकेट टीम को बधाई दी

नई दिल्ली, 24 नवंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन ब्लाइंड विमेंस क्रिकेट टीम को टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने पर बधाई दी है। भारत ने रविवार को नेपाल के खिलाफ खिताबी मुकाबले में 7 विकेट से जीत दर्ज की थी।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर भारतीय महिला खिलाड़ियों की प्रशंसा करते हुए लिखा, "इंडियन ब्लाइंड विमेंस क्रिकेट टीम को पहला ब्लाइंड विमेंस टी20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचने के लिए बधाई! इससे भी ज्यादा तारीफ की बात यह है कि वे टूर्नामेंट में अजेय रहे। यह सच में एक ऐतिहासिक खेल उपलब्धि है। यह कड़ी मेहनत, टीम वर्क और पक्के इरादे का एक शानदार उदाहरण है। हर खिलाड़ी एक चैंपियन है! टीम को उनके भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। यह कामयाबी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी।"

वहीं, गृहमंत्री अमित शाह ने लिखा, "भारतीय खेलों के लिए एक ऐतिहासिक दिन! महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड 2025 में शानदार जीत के लिए टीम इंडिया को बधाई। आपकी कामयाबी पर आज हमारा तिरंगा गर्व से और ऊंचा लहरा रहा है। आपकी जीत देश के लिए सम्मान जीतने के आपके इरादे और लगन को दिखाती है। आगामी मुकाबलों के लिए मेरी शुभकामनाएं।"

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के अध्यक्ष जय शाह ने लिखा, "इंडियन टीम को पहला ब्लाइंड विमेंस टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई। यह एक ऐसा इवेंट है, जो 'काबिलियत' की सीमाओं को फिर से तय करते हुए भारत और दुनियाभर में दिव्यांग एथलीट्स को प्रेरित करता है।"

रविवार को खेले गए फाइनल मैच में नेपाल को 114/5 के स्कोर पर रोकने के बाद भारत ने महज 12.1 ओवरों में जीत हासिल कर ली। इस मुकाबले में बी3 फुला सरेन ने 44 रन बनाए, जबकि बी1 करुणा ने 42 रन की पारी खेली। इनके अलावा, सरिता ने 35 रन का योगदान दिया।

भारत ने इस विश्व कप श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, नेपाल और पाकिस्तान को शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया है। इस दौरान टीम इंडिया ने सभी 7 मैच जीते।

