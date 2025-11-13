यह जीत पूरे मुंबई क्रिकेट परिवार की है: अजिंक्य नाइक

मुंबई, 12 नवंबर (आईएएनएस)। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजिंक्य नाइक ने चुनाव संपन्न होने पर खुशी जताई है। चुनाव में अजिंक्य नाइक गुट के लोगों को अधिकांश पद पर जीत मिली है।
अजिंक्य नाइक ने कहा, "यह हमारे मैदान क्लबों, सचिवों और हर पुरुष और महिला क्रिकेटरों की जीत है। यह जीत पूरे मुंबई क्रिकेट परिवार की है। जीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार के अपार सहयोग से संभव हो पाई। आशीष शेलार का निरंतर मार्गदर्शन और प्रोत्साहन मिला। इसके लिए उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूं।"
शरद पवार गुट ने 16 में से 12 सीट जीती।
शरद पवार पैनल के विजयी उम्मीदवारों में उपाध्यक्ष जीतेन्द्र अव्हाड, सचिव उमेश खानविलकर, संयुक्त सचिव नीलेश भोसल, और कोषाध्यक्ष सुरेंद्र शेवाले हैं।
शीर्ष परिषद सदस्यों में विग्नेश कदम, नदीम मेनन, नार्वेकर मिलिंद, और विकास रेपाले निर्वाचित हुए।
आशीष शेलार की भाजपा समर्थित पैनल के विजयी उम्मीदवारों में प्रमोद यादव, सूरज सामंत, और संदीप विचारे का नाम है।
वहीं स्वतंत्र शीर्ष परिषद सदस्य में नील सावंत को विजय मिली है।
अजिंक्य नायक मंगलवार को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुने गए थे।
नायक ने जुलाई 2024 से अध्यक्ष का पद संभाला है और अब वे इस पद पर बने रहेंगे। उन्होंने कहा, "मेरा दिल मैदान क्रिकेट में बसता है। मैं हर खिलाड़ी, हर क्लब और मुंबई क्रिकेट के उज्ज्वल भविष्य के लिए काम करूंगा।"
भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान डायना एडुलजी सहित आठ लोगों ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा था। लेकिन सोमवार को सभी सात उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। इसके बाद नायक निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे।
डायना एडुलजी ने कहा था कि निरंतरता बनाए रखने के लिए एसोसिएशन के हित में उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया।
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन
अध्यक्ष: अजिंक्या नाइक (निर्विरोध)
उपाध्यक्ष: जीतेन्द्र अव्हाड
सचिव: उन्मेश खानविलकर
संयुक्त सचिव: नीलेश भोसले
कोषाध्यक्ष: अरमान मलिक
पार्षद (9 पद): निर्वाचित उम्मीदवार - संदीप विचारे , सूरज समत , विघ्नेश कदम, मिलिंद नार्वेकर , भूषण पाटिल , नदीम मेमन, विकास रेपाले , प्रमोद यादव , नील सावंत ।
गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष: राजदीप गुप्ता (निर्विरोध)
गवर्निंग काउंसिल सदस्य: भरत किनी
--आईएएनएस
पीएके