यह हमारे लिए दुनिया का अंत नहीं, लगातार दूसरी हार के बाद कप्तान रहाणे ने बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला

कोलकाता, 3 अप्रैल (आईएएनएस)। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने गुरुवार को ईडन गार्डन्स में आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के खिलाफ मिली 65 रनों की हार के बाद खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है। एसआरएच से मिले 227 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए केकेआर की पूरी टीम 161 रन बनाकर ऑलआउट हो गई थी। यह केकेआर की इस सीजन में लगातार दूसरी हार है।

टूर्नामेंट की शुरुआत में लगातार दूसरी हार के बावजूद रहाणे ने ड्रेसिंग रूम में सकारात्मक बातों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लगातार दो मैच हारने का मतलब यह नहीं है कि वे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। केकेआर के कप्तान ने गेंदबाजों के आखिरी 10 ओवरों में किए गए प्रयासों की सराहना की। केकेआर द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर शेयर किए गए वीडियो में रहाणे ने कहा, "यह हार दुनिया का अंत नहीं है। इस मैच में कई अच्छी बातें भी देखने को मिलीं, खासकर 10 ओवरों के बाद टीम ने शानदार वापसी की। हमने अंतिम 10 ओवरों में बढ़िया गेंदबाजी की। मेरे लिए सबसे जरूरी बात यह है कि हम हर दिन ड्रेसिंग रूम के अंदर क्या सोचते हैं और यही मायने रखता है। मेरे लिए प्रयास बहुत मायने रखता है। इस मुकाबले में मैंने जो देखा वो यह था कि 10 ओवरों के बाद हमारे गेंदबाजों का प्रयास कमाल का था।"

रहाणे ने खिलाड़ियों से खुद पर भरोसा रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोई भी खिलाड़ी टीम के लिए मैच विजेता बन सकता है। आप सभी यहां मौजूद हर एक खिलाड़ी मैच विजेता है। आप में से हर कोई किसी भी स्थिति से हमारे लिए मैच जीत सकता है। हमें बस खुद पर भरोसा बनाए रखने की जरूरत है। बात हमेशा हमारी काबिलियत की होती है कि हम अपनी टीम के लिए मैच कैसे जीत सकते हैं। मुझे हर एक खिलाड़ी पर पूरा भरोसा है।"

उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ बड़े स्कोर का पीछा करते हुए शुरुआत से ही बल्लेबाजों द्वारा दिखाए गए आक्रामक रवैये की भी तारीफ की। इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि टीम सभी मैच नहीं जीत सकती है। "मैंने जैसा कहा कि इस गेम से बहुत सी अच्छी बातें सीखने को मिलीं। जिस तरह से हमने संघर्ष किया, पहली गेंद से जीत का इरादा दिखाया, ऐसा होता रहेगा। ऐसे भी मौके आएंगे जब हम मैच जीतेंगे। मैं बस वही जीत का इरादा देखना चाहता हूं। दुनिया हमारे बारे में जो चाहे बात करे, लेकिन यह जरूरी है कि हम सकारात्मक बातें करें। हम हर एक खिलाड़ी पर भरोसा करते हैं।"

कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आईपीएल 2026 की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है। टीम को पहले दोनों ही मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। आईपीएल के इतिहास में यह महज दूसरा मौका है, जब केकेआर को सीजन के पहले दोनों ही मुकाबलों में हार झेलनी पड़ी है। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में टीम अपने अगले मुकाबले में 9 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स से भिड़ेगी।

--आईएएनएस

एसएम/वीसी