यूएस ओपन पिकलबॉल चैंपियनशिप: धीरेन पटेल और अर्जुन सिंह का दबदबा, भारत के लिए दो और गोल्ड जीते

मुंबई, 13 अप्रैल (आईएएनएस)। यूएस ओपन पिकलबॉल चैंपियनशिप 2026 में अर्जुन सिंह ने पुरुषों के सिंगल्स 5.0 वर्ग में एश्टन पैटरसन को सीधे सेटों में 13-11, 11-6 से हराकर गोल्ड अपने नाम किया। दूसरी तरफ, अनुभवी खिलाड़ी धीरेन पटेल ने भी 40+ प्रो पुरुषों के सिंगल्स वर्ग में भारत के कुल पदकों की संख्या में इजाफा करते हुए अपने यूएस ओपन गोल्ड मेडल की सूची में एक और पदक जोड़ लिया।

इसके साथ ही, फ्लोरिडा के नेपल्स में आयोजित यूएस ओपन 2026 में भारत के कुल पदकों की संख्या बढ़कर 3 गोल्ड मेडल हो गई है।

फाइनल मुकाबले में जुआन अरेया ने धीरेन पटेल को अपनी पूरी ताकत झोंकने पर मजबूर कर दिया। गोल्ड मेडल का फैसला बेहद करीबी अंतर से हुआ। धीरेन ने 11-9, 3-11, 11-9 से जीत हासिल करते हुए आखिरकार 40+ प्रो पुरुषों के सिंगल्स वर्ग का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम कर लिया। इसी कैटेगरी में पहले भी यूएस ओपन जीत चुके धीरेन का अनुभव ही वह अहम फैक्टर था, जिसकी बदौलत वे इस कड़े मुकाबले वाले फाइनल में जीत हासिल कर पाए।

40+ प्रो पुरुषों के सिंगल्स में गोल्ड जीतने वाले धीरेन पटेल ने कहा, "इस जीत से मैं बेहद खुश हूं। यह अब तक के सबसे कठिन मुकाबलों में से एक था, लेकिन मैं अपनी योजनाओं को ठीक से लागू कर पाया और गोल्ड मेडल घर ले आया। इस वर्ग में एक से ज्यादा बार जीत हासिल करना बहुत खास है। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो पर्दे के पीछे से लगातार मेरा समर्थन करते हैं। मैं इंडियन पिकलबॉल एसोसिएशन का भी उनके प्रयासों और भारत में पिकलबॉल के स्तर को लगातार ऊपर उठाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। अंत में, सिंगल्स और डबल्स में अपनी जीत के लिए अर्जुन और आदित्य को भी बधाई।"

इंडियन पिकलबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष सूर्यवीर सिंह भुल्लर ने कहा, "पदकों की संख्या में यह बढ़ोतरी इस बात को और पुख्ता करती है जिस पर हम इंडियन पिकलबॉल एसोसिएशन में विश्वास करते हैं। भारत एक खेल महाशक्ति है और भविष्य में वैश्विक रैंकिंग में अपना दबदबा बनाएगा। सिंगल्स में जीत के लिए धीरेन और अर्जुन को, और डबल्स में जीत के लिए आदित्य को बधाई। धीरेन पटेल का विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगा, जिन्होंने अपने वर्ग में खेलने के साथ-साथ टीम को कोचिंग भी दी। यह तो बस शुरुआत है। इंडियन पिकलबॉल एसोसिएशन वैश्विक स्तर पर भारत की धाक जमाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।"

इंडियन पिकलबॉल एसोसिएशन के सहयोग से भारतीय टीम को राष्ट्रीय फेडरेशन और यूएस ओपन के बीच सफल साझेदारी की वजह से यूएस ओपन में पहली बार सीधे एंट्री मिली थी। यह वैश्विक स्तर पर इंडियन पिकलबॉल एसोसिएशन के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि खिलाड़ी अब बड़े टूर्नामेंट्स में अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं।

--आईएएनएस

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