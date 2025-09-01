यूएस ओपन: जोकोविच और अल्काराज ने क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर रचा इतिहास

न्यूयॉर्क, 1 सितंबर (आईएएनएस)। 38 वर्षीय नोवाक जोकोविच यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना चुके हैं। नोवाक एक ही सीजन में चारों ग्रैंड स्लैम सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने वाले सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। जोकोविच ने आर्थर ऐश स्टेडियम में क्वालिफायर जान-लेनार्ड स्ट्रफ को 6-3, 6-3, 6-2 से शिकस्त देकर यह उपलब्धि हासिल की।

इस जीत के साथ जोकोविच यूएस ओपन क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले चौथे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने।

जोकोविच से पहले पंचो गोंजालेज, केन रोजवॉल और जिमी कॉनर्स यह कारनामा कर चुके हैं। कॉनर्स ने 1991 में 39 वर्ष की उम्र में सेमीफाइनल तक के अपने सफर के दौरान यह उपलब्धि हासिल की थी।

यह जोकोविच के करियर का 14वां यूएस ओपन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल है। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने रोजर फेडरर और आंद्रे अगासी (13 बार) को पछाड़ दिया है। जोकोविच ओपन एरा की पुरुषों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं। जिमी कॉनर्स इस लिस्ट में उनसे आगे हैं, जिन्होंने 17 बार यूएस ओपन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।

फिलहाल, जोकोविच अपने सर्वकालिक रिकॉर्ड 25वें ग्रैंड स्लैम सिंगल्स खिताब की तलाश में हैं। सर्बियाई स्टार का अगला मुकाबला चौथी वरीयता प्राप्त टेलर फ्रिट्ज से होगा, जिन्होंने तोमास को सीधे सेटों में शिकस्त दी है।

दूसरी ओर, 22 वर्षीय कार्लोस अल्काराज फ्रांस के आर्थर रिंडरकनेक पर 7-6(3), 6-3, 6-4 से जीत के साथ ओपन एरा में 13 ग्रैंड स्लैम क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए।

अब अल्काराज का सामना 20वीं वरीयता प्राप्त चेकिया के जिरी लेहेका से होगा, जिन्होंने फ्रांस के एड्रियन मन्नारिनो को 7-6(4), 6-4, 2-6, 6-2 से शिकस्त दी है। यह इस समर के क्वींस क्लब फाइनल का रीमैच होगा, जिसे अल्काराज ने 7-5, 6-7(5), 6-2 से जीता था।

कार्लोस अल्काराज ने इस सीजन ग्रैंड स्लैम्स में 21-2 का शानदार रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया, रोलां गैरो में तीन चैंपियनशिप प्वाइंट्स बचाकर खिताब जीता और विंबलडन के फाइनल में पहुंचे।

कार्लोस अल्काराज के हाथों शिकस्त झेलने वाले आर्थर रिंडरकनेच पहली बार किसी बड़े टूर्नामेंट के राउंड ऑफ 16 में खेल रहे थे। वह 2019 में गेल मोनफिल्स के बाद फ्लशिंग मीडोज में क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले फ्रांसीसी खिलाड़ी बनने की राह पर थे, लेकिन इससे चूक गए।

--आईएएनएस

आरएसजी