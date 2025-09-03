यूएस ओपन : जोकोविच ने फ्रिट्ज को हराया, सेमीफाइनल में अल्काराज से मुकाबला तय

न्यूयॉर्क, 3 सितंबर (आईएएनएस)। यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में टेलर फ्रिट्ज को शिकस्त देकर नोवाक जोकोविच ने इस साल अपने चौथे मेजर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। आर्थर ऐश स्टेडियम में नोवाक जोकोविच ने फ्रिट्ज को 6-3, 7-5, 3-6, 6-4 से शिकस्त दी।

नोवाक जोकोविच का अगला मुकाबला कार्लोस अल्काराज से होगा। सर्बियाई खिलाड़ी अल्काराज एटीपी हेड-टू-हेड सीरीज में स्पेनिश खिलाड़ी से 5-3 से आगे हैं, जिसमें उनके पिछले दो मैचों में जीत भी शामिल हैं।

जोकोविच ने शुरुआत में ही फ्रिट्ज की सर्विस तोड़ी और पहले सेट के आखिरी 10 मिनट के रोमांचक गेम में छह ब्रेक प्वाइंट्स बचाने के बाद दूसरा सेट प्वाइंट हासिल कर इसे अपने नाम कर लिया।

दूसरे सेट में फ्रिट्ज ने अपने शुरुआती चार ब्रेक प्वाइंट गंवा दिए थे। इसके बजाय, जोकोविच ने पहला ब्रेक हासिल किया, जिससे उन्हें 4-3 की बढ़त मिल गई।

फ्रिट्ज को आखिरकार अपने 11वें मौके पर ब्रेक मिला, जब जोकोविच का ड्रॉप शॉट चूक गया। इसी के साथ स्कोर 5-5 से बराबर हो गया, लेकिन अमेरिकी खिलाड़ी ने अगले गेम के पहले और आखिरी प्वाइंट पर तुरंत डबल-फॉल्ट कर दिया, जिससे जोकोविच को ब्रेक मिला। सर्बियाई खिलाड़ी ने एक शानदार बैकहैंड सर्विस लगाकर दो सेट की बढ़त बना ली।

तीसरे सेट के चौथे गेम में फ्रिट्ज ने जोकोविच की सर्विस तोड़ी। लगातार तीन ऐस लगाते हुए उन्होंने 5-2 की बढ़त बनाई और आखिरकार सर्विस होल्ड कर सेट अपने नाम कर लिया।

चौथा सेट बेहद साफ-सुथरा रहा। शुरुआती नौ गेम तक किसी भी खिलाड़ी को ब्रेक प्वाइंट का मौका नहीं मिला। इसके बाद सर्बियाई खिलाड़ी ने 15-40 की बढ़त बनाकर दो मैच प्वाइंट हासिल किए, लेकिन लंबी रैलियों के बाद लगातार दो बैकहैंड शॉट चूक गए और स्कोर ड्यूस पर आ गया। फ्रिट्ज ने संघर्ष करते हुए एक गेम प्वाइंट तक पहुंच बनाई, लेकिन जल्द ही तीसरे मैच प्वाइंट का सामना करना पड़ा। इस बार अमेरिकी खिलाड़ी की पांचवीं डबल फॉल्ट ने मुकाबले को समाप्त कर दिया।

चार बार के यूएस ओपन चैंपियन ने यूएस ओपन क्वार्टर फाइनल में 14-0 का सुधार करते हुए जिमी कॉनर्स की बराबरी कर ली है।

अब जोकोविच की निगाहें अपने 11वें यूएस ओपन फाइनल में पहुंचने पर हैं। उनका अंतिम लक्ष्य 25वां मेजर खिताब जीतना है।

--आईएएनएस

आरएसजी