यूएस ओपन: गॉफ और स्वियाटेक तीसरे दौर में, ओसाका ने भी जीत दर्ज की

न्यूयॉर्क, 29 अगस्त (आईएएनएस)। कोको गॉफ ने अपनी प्रतिद्वंद्वी डोना वेकिच को हराकर 'यूएस ओपन 2025' के तीसरे दौर में प्रवेश किया।

इस जीत के साथ गॉफ लगातार चौथे साल यूएस ओपन के तीसरे दौर में पहुंची हैं। साथ ही, वह अब न्यूयॉर्क में अपने मुख्य ड्रॉ के 79 प्रतिशत मैच जीत चुकी हैं।

2023 की चैंपियन का अगला मुकाबला 28वीं वरीयता प्राप्त मैग्डेलेना फ्रेच से होगा।

इससे पहले, विश्व की दूसरे नंबर की खिलाड़ी इगा स्वियाटेक ने शुरुआती मुकाबलों में दबदबा बनाए रखा। उन्होंने विश्व की 66वें नंबर की खिलाड़ी सुजैन लामेंस का सामना करते हुए 6-1, 4-6, 6-4 से जीत दर्ज करके तीसरे दौर में प्रवेश किया।

स्वियाटेक ने शुरुआती सेट में लामेंस के खिलाफ दबदबा बनाया और 6-1 से जीत हासिल की, लेकिन लामेंस ने वापसी करते हुए दूसरा सेट जीत लिया। हालांकि बाद में स्वियाटेक ने तीसरा सेट 6-4 से जीत लिया।

स्वियाटेक दुनिया की दूसरे नंबर की खिलाड़ी हैं। 2012 में सेरेना विलियम्स के बाद, वह एक ही कैलेंडर वर्ष में विंबलडन और यूएस ओपन एकल जीतने वाली पहली महिला बन सकती हैं। वह अब तीसरे राउंड में 29वीं वरीयता प्राप्त अन्ना कालिंस्काया से भिड़ेंगी, जिन्हें उन्होंने सिनसिनाटी में डब्ल्यूटीए 1000 खिताब जीतने के दौरान महज 13 दिन पहले सीधे सेटों में हराया था।

इस बीच, पूर्व विश्व नंबर 1 नाओमी ओसाका ने अमेरिकी हैली बैप्टिस्ट के खिलाफ 6-3, 6-1 से जीत दर्ज कर अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा।

ओसाका का अगला मुकाबला 15वीं वरीयता प्राप्त डारिया कसाटकिना से होगा, जिन्होंने कामिला राखिमोवा को एक मुकाबले में 6-2, 4-6, 7-5 से हराया।

अमांडा अनिसिमोवा ने माया जॉइंट पर 7-6(2), 6-2 से जीत के साथ तीसरे राउंड में प्रवेश किया। अमेरिकी खिलाड़ी ने अपने घरेलू स्लैम में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दोहराया, जहां उनका अगला मुकाबला रोमानिया की जैकलीन क्रिस्टियन से होगा। अनीसिमोवा अपने करियर में दूसरी बार और पांच साल में पहली बार यूएस ओपन के तीसरे दौर में पहुंचीं।

--आईएएनएस

एससीएच/केआर