यूएस ओपन : चोट के कारण वोंद्रोसोवा मुकाबले से हटीं, सेमीफाइनल में सबालेंका

न्यूयॉर्क, 3 सितंबर (आईएएनएस)। वर्ल्ड नंबर-1 और मौजूदा चैंपियन आर्यना सबालेंका बिना कोई अंक हासिल किए यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में सबालेंका की प्रतिद्वंद्वी मार्केटा वोंद्रोसोवा को घुटने की चोट के कारण मैच से हटना पड़ा।

सबालेंका अपने यूएस ओपन खिताब को बचाने से चंद कदम दूर हैं। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला जेसिका पेगुला से होगा। यह पिछले साल के फाइनल का रीमैच होगा, जिसमें सबालेंका ने सीधे सेटों में जीत हासिल की थी।

चोटिल होने के चलते मैच छोड़ने पर मार्केटा बेहद दुखी हैं। उन्होंने कहा, "यह घोषणा करते हुए दुख हो रहा है कि मुझे घुटने की चोट के कारण क्वार्टर फाइनल मैच छोड़ना पड़ रहा है।"

उन्होंने कहा, "मैंने कोर्ट पर उतरने की पूरी कोशिश की, लेकिन वार्म-अप के दौरान मेरे घुटने में फिर से दर्द महसूस हुआ। डॉक्टर से सलाह लेने के बाद मैंने चोट को और बढ़ाने का जोखिम नहीं उठाने का फैसला किया। मैं इस टूर्नामेंट में मिले समर्थन के लिए आभारी हूं। उन फैंस से माफी चाहती हूं, जो इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैंने न्यूयॉर्क में बहुत अच्छा समय बिताया। अगले साल वापस आने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं।"

दूसरी ओर, आर्यना सबालेंका ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी प्रतिद्वंद्वी के लिए एक मैसेज पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, "मुझे मार्केटा के लिए बहुत दुख है। उन्होंने बहुत कुछ झेला है। वह शानदार टेनिस खेल रही हैं। मुझे पता है कि इससे उन्हें कितना दुख हुआ होगा। मार्केटा अपना ख्याल रखना। मुझे उम्मीद है कि आप जल्द ठीक हो जाओगी।"

पेगुला ने बारबोरा क्रेजिकोवा को 6-3, 6-3 से हराकर अपने करियर के दूसरे बड़े सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। यह मुकाबला 1 घंटे 26 मिनट तक चला। पिछले साल की उपविजेता पेगुला चौथी वरीयता प्राप्त हैं।

31 वर्षीय जेसिका पेगुला ओपन एरा में करियर शुरू करने वाली ऐसी दूसरी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 30 साल की उम्र के बाद अपने पहले दो ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में जगह बनाई।

जेसिका पेगुला से पहले फ्लाविया पेनेटा ने यह उपलब्धि हासिल की थी। पेनेटा ने 2013 यूएस ओपन के सेमीफाइनल में 31 साल की उम्र में प्रवेश किया था। उन्होंने दो साल बाद न्यूयॉर्क में खिताब जीता।

--आईएएनएस

आरएसजी