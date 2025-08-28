Para Athletes India: पैरा एथलीट्स से मिलती है प्रेरणा, वर्ल्ड चैंपियनशिप का हर एक गेम रोमांचक होगा : कंगना रनौत

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन होगा। यह चैंपियनशिप 27 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच खेली जाएगी। बॉलीवुड एक्टर और सांसद कंगना रनौत का मानना है कि इन पैरा एथलीट्स के मुकाबले देखना बेहद रोमांचक होगा। इन खिलाड़ियों से हमें प्रेरणा मिलती है।

कंगना रनौत बुधवार को दिल्ली के द ललित होटल में टीम इंडिया की जर्सी के लॉन्च पर पहुंची थीं। कंगना इस वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की ब्रांड एंबेसडर भी हैं।

कंगना रनौत ने पत्रकारों से कहा, "यह हमारे देश के लिए गर्व का मौका है। भारत वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। हमारा देश विश्व गुरु के रूप में उभरकर सामने आया है। संसद में खेल से जुड़ा विधेयक भी पारित हुआ है। यह नए भारत की तस्वीर है, जिसमें कोई भी भारतीय पीछे नहीं छूटेगा।"

उन्होंने कहा, "सभी की जिंदगी में संघर्ष होते हैं। हर कोई, कुछ हासिल करने के लिए संघर्ष करता है। हमारे पैरा एथलीट्स की जिंदगी संघर्ष से ही शुरू होती है। छोटे-छोटे काम करने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जब वह इस मुकाम पर पहुंचकर देश के लिए मेडल जीतते हैं, तो उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का हर एक गेम देखना रोमांचक होगा। यह मेडल जीतने, या न जीतने से बेहद आगे है।"

हिमाचल प्रदेश इस समय प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहा है। कंगना रनौत ने बताया कि हिमाचल में भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने गृह मंत्री से इसे लेकर बात की, जिसके बाद रिलीफ फंड भेजा गया है।

वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 1,000 से ज्यादा एथलीट्स हिस्सा लेने जा रहे हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का यह 12वां संस्करण भारत में आयोजित अब तक का सबसे बड़ा पैरा गेम्स आयोजन होगा।

इस चैंपियनशिप में 186 पदक स्पर्धाएं होंगी, जिसमें 101 पदक पुरुष वर्ग, जबकि 84 पदक महिला वर्ग में मिलेंगे। एक पदक मिश्रित वर्ग में होगा। इस बार, कोबे में आयोजित चैंपियनशिप के पिछले संस्करण से 15 पदक अधिक हैं।

एशिया चार बार वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी कर चुका है। इससे पहले कतर में दोहा 2015, संयुक्त अरब अमीरात में दुबई 2019 और जापान में कोबे 2024 का आयोजन हुआ था।